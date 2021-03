Minas Gerais registrou 7.334 casos e 172porem 24 horas. De acordo com o boletim, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG) nesta sexta-feira (5/3), o Estado totaliza 908.869 casos e 19.204 mortes.

Movimento no de pessoas no hipercentro da capital mineira

A curva desegue alta no Estado. No entanto, a vacinação, que poderia frear o novo coronavírus, segue lenta. Até o momento, foram633.032 pessoas com a primeira dose e 306.981 receberam a segunda dose.