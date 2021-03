Veja o que abre e fecha em BH a partir deste sábado (6/3)

Lojas de vestuários terão de fechar as portas a partir deste sábado (6/3) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

COVID-19 da prefeitura. Mas o que realmente vai poder funcionar? A partir das 14h deste sábado (6/3), Belo Horizonte volta à estaca zero no funcionamento do seu comércio , anunciou nesta sexta (5/3) o Comitê de Enfrentamento à Epidemia dada prefeitura. Mas o que realmente vai poder funcionar?

De acordo com a PBH, a lista de atividades permitidas é a mesma das outras oportunidades em que o Executivo municipal restringiu o funcionamento do comércio não essencial.





Dessa maneira, supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias, sacolões, entre outros estão no rol de atividades autorizadas a abrir as portas na cidade.





Parques e o Jardim Zoológico não poderão funcionar, segundo a prefeitura. O mesmo vale para bares, restaurantes, feiras, cinemas, teatros, academias, salões de beleza, clínicas de estética etc.





Veja abaixo como fica o comércio na cidade

Podem funcionar

- Padarias e lanchonetes (vedado o consumo no local) (de 5h às 22h)

- Comércio varejista de laticínios e frios (de 7h às 21h)

- Açougue e Peixaria (de 7h às 21h)

- Hortifrutigranjeiros (de 7h às 21h)

- Minimercados, mercearias e armazéns (de 7h às 21h)

- Supermercados e hipermercados (de 7h às 22h)

- Artigos farmacêuticos (sem restrição de horário)

- Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula (sem restrição de horário)

- Comércio varejista de artigos de óptica (sem restrição de horário)

- Artigos médicos e ortopédicos (sem restrição de horário)

- Tintas, solventes e materiais para pintura (de 7h às 21h)

- Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem (de 7h às 21h)

- Madeireira (de 7h às 21h)

- Material de construção em geral (de 7h às 21h)

- Combustíveis para veículos automotores (sem restrição de horário)

- Peças e acessórios para veículos automotores (de 8h às 17h)

- Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo - GLP (sem restrição de horário)

- Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle (5h às 17h)

- Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários (sem restrição de horário)

- Casas lotéricas (sem restrição de horário)

- Agência de correio e telégrafo (sem restrição de horário)

- Comércio de medicamentos para animais (sem restrição de horário)

- Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020 (sem restrição de horário)

Atividades industriais (sem restrição de horário)

- Banca de jornais e revistas (sem restrição de horário)

- Serviços de alimentação, apenas para entrega em domicílio e retirada no local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, nos termos do art. 3º do Decreto nº 17.328, de 2020 (sem restrição de horário)

- Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e similares, para atendimento exclusivo aos hóspedes, nos termos do art. 4º do Decreto nº 17.328, de 2020 (sem restrição de horário)

- Atividades autorizadas neste anexo em funcionamento no interior de shopping centers, galerias de loja e centros de comércio (Deverão ser observados os horários de cada atividade)





Não podem funcionar em BH:

- Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza

- Boates, danceterias, salões de dança

- Casas de festas e eventos

- Feiras, exposições, congressos e seminários

- Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas

- Cinemas e teatros

- Clubes de serviço e de lazer

- Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico

- Clínicas de estética e salões de beleza

- Parques de diversão e parques temáticos

- Bares, restaurantes e lanchonetes (para consumo interno)

- Autorizações para eventos em propriedades e logradouros públicos

- Autorizações de feiras em propriedade

- Autorizações para atividades de circos e parques de diversões

- Parques públicos e o Zoológico de BH