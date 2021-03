COVID-19: População se divide sobre fechamento de atividades em BH

Fechamento de comércio e atividades não essenciais divide a população (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Meire da Conceição acha justo: "a conta chegou" (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Elenice Santos afirma que as pessoas vão continuar pegando a doença (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Albertina Severina diz que as pessoas não souberam se comportar e teme lotação de hospitais (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Para João Santiago fontes de contaminação como ônibus lotados permanecerão ativos (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O fechamento de atividades não essenciais, como academias e salões de beleza, além da limitação para o funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes sem servir refeições dentro dos estabelecimentos dividiu a população de Belo Horizonte neste sábado (06/03), poucas horas antes de as restrições passarem a valer (a partir de 14h).Entre as justificativas de quem apoia as medidas de maior controle e restrição de atividades, o grande medo de o sistema hospitalar não ser suficiente para receber todos os doentes, a presença do vírus cada vez mais intensa entre pessoas próximas e a persepção de que ocorreu um relaxamento das medidas de distanciamento e comportamento preventivo contr a doença.Já aqueles que se manifestaram contra a suspensão da flexibilização, os motivos são a perda de empregos e a continuidade de aglomerações em ônibus, bancos e outros estabelecimentos permanecerem enquanto outras atividades serão forçadas a fechar, mesmo se tomarem todas as medidas preventivas.Você apoia a maior restrição de atividades em BH neste momento da pandemia?Meire da Conceição Tito, de 54 anos, empregada domésticaAcho necessário. Não é o que queria, mas acho que nós mesmos é que colaboramos para isso, sem fazer inicialmente direito as prevenções que precisávamos. Com isso (o fechamento) pode ser que melhore a situação. No meu Bairro, o Maria Goretti (Nordeste de BH), vi muita gente viajando demais, fazendo festas. Essa é a conta que estamos pagando agora. E muitas pessoas próximas pegaram a doença. Estava tudo muito solto.Elenice Santos, de 62 anos, técnica em saúdeCada loja que se fecha é um emprego de trabalhador que se perde, uma família que vai ficar desassistida, um peso maior para os outros trabalhadores. E qual o efeito disso. As pessoas continuam se contaminando quando forem ao comércio essencial e vão passar para quem estiver dentro de casa. Nada substitui uma fiscalização forte, para que se tenha e mantenha medidas de afastamento eficientes, higienização, aumentar os ônibus que continuarão lotados. Fechar as coisas não custa nada, só para o trabalhador.Albertina Seveverina da Silva, de 68 anos, funcionária pública aposentadaO povo não quer obedecer. Fica na rua sem máscara, nas festas, como se a doença tivesse ido embora. um desrespeito com a saúde de sua família e das outras pessoas que podem morrer por causa disso. Fechar tudo de novo foi a única coisa que sobrou a se fazer. Graças a Deus estamos nos vacinando. Mass já estava ficando aflita vendo esses hospitais cheios e os governantes que deveriam tomar conta de nós só se interessam pelo dinheiro e não pela nossa vida.João Santiago, de 58 anos, eletricistaFicar em casa sem trabalho é bom para quem já aposentou ou consegue trabalhar de casa, funcionários públicos, de bancos. Para quem pega ônibus lotado todos os dias e vai continuar pegando, fechar as coisas só dificulta. A gente tem menos serviços, porque muitas lojas estão fechando. Eu ainda preciso comer fora. Vou ter de sair mais cedo de casa. pegar ônibus mais cheio. Comprar comida e comer na praça no meio de uma porção de gente que vai fazer o mesmo