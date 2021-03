Bar na Marília de Dirceu é interditado pela 4ª vez e vira caso de polícia

Bar "Butiqueiro" foi interditado quatro vezes durante a pandemia (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Agentes da Guarda Municipal e do setor de Fiscalização de Controle Urbanístico e Ambiental de Belo Horizonte fecharam nessa sexta-feira (05/03) um bar pela quarta vez na Rua Marília de Dirceu, nº 177, Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital.









“Chegamos no local que estava interditado. Não podia estar funcionando, a casa estava muito cheia, as pessoas sem máscara e aglomerando dentro e fora da casa. Por volta de 10h30, com apoio da Guarda Municipal, interditamos novamente com a multa”, explicou Wilber Henrique da Silva, fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental.





Entenda as interdições e multas:

O estabelecimento foi interditado pela primeira vez no dia 26 de setembro do ano passado

Foi constatado aberto irregularmente em 13 de novembro e multado em R$ 18.359,66

No dia 14 de novembro foi encontrado novamente aberto e multado no mesmo valor, sendo sempre reinterditado

Depois desse dia, o local foi vistoriado diversas vezes, sempre encontrado fechado

Os proprietários solicitaram a suspensão da interdição que não foi deferida

Ontem (05/03), foi encontrado aberto, sem a suspensão da interdição deferida, sendo reinterditado e multado

Na reincidência da infração, o estabelecimento pode ser multado novamente

Ou seja: o bar recebeu a multa de R$ 18.359,66 por três vezes, totalizando uma dívida de R$ 55.078,98 com a prefeitura

Estabelecimento foi interditado pela PBH (foto: Reprodução/Redes Sociais)



Os proprietários do estabelecimento, chamado “Butiqueiro”, não foram encontrados. O gerente foi levado à delegacia para registro do boletim de ocorrência. O caso deve ser levado ao Ministério Público que pode denunciar o proprietário por desrespeitar os protocolos e leis de prevenção à pandemia do novo coronavírus e ainda corre o risco de ter o alvará cassado.

Clientes exaltados

Segundo testemunhas, os clientes se exaltaram e causaram constrangimento no local. Um deles agrediu verbalmente as equipes, e, ao ser abordado pela Guarda Municipal, entrou no carro, fugiu pela contramão e quase atropelou um agente.