Grupo de médicos quer que Justiça de MG ajude a negociar volta às aulas

Grupo se reuniu com o presidente do TJMG nessa quarta (foto: Imprensa/TJMG)







Representantes do grupo Médicos pela Educação querem uma intervenção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nas negociações em torno da volta às aulas presenciais nas redes pública e privada de Belo Horizonte. Eles se reuniram com o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, nessa quarta-feira (3/3).

Por meio de uma petição protocolada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de 2º grau, os médicos buscam um acordo com a prefeitura de BH para que as escolas possam reabrir mesmo durante a pandemia da COVID-19. A vereadora Fernanda Pereira Altoé, que acompanhou o grupo, será a responsável pelo protocolo.





De acordo com o presidente do TJMG, Gilson Lemes, o tema pautado é importante, pois envolve o futuro de crianças e adolescentes que estão sem ir à escola.





Para o ortopedista-pediátrico Bernardo Ramos, as aulas têm de retornar gradualmente, com cuidados e de forma opcional.





"As crianças e adolescentes, das redes pública e privada, fora das escolas apresentam riscos de contaminação muito maiores. Se estivessem nas salas de aula, estariam bem mais seguras", disse.

Retorno adiado





“Tínhamos previsão de abrir as escolas (nesta semana), mas como temos observado o aumento, vamos monitorar mais uma semana para avaliar. Esperamos um controle melhor antes de expor as crianças”, afirmou Jackson.

A primeira fase permite o retorno apenas das aulas da educação infantil, com crianças menores de 5 anos. As outras duas fases seriam os alunos de 6 a 8 anos e crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.