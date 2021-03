Em Valadares, duas escolas fecham turmas após casos de COVID-19

Capela do Colégio Franciscano Imaculada Conceição, com a imagem da Imaculada em frente à rosácea feita em vitral de grande valor histórico (foto: Tim Filho/Esp. para o EM)





O caso envolvendo a contaminação de uma professora pelo novo coronavírus aconteceu no Colégio Genoma, na área central da cidade. A equipe pedagógica divulgou nota com orientação aos pais de alunos e aos alunos.









A escola explicou que protocolou o aviso de infecção nas secretarias municipais de Saúde e Educação. Além disso, higienizou toda a infraestrutura física.

"Todos os nossos alunos, professores e colaboradores estão sendo acompanhados pelo setor de enfermaria. Pedimos que caso um aluno apresente algum sintoma, informe imediatamente à coordenação responsável. Contamos com a colaboração de todos", finalizou a nota.





COVID-19 no Imaculada





O quase centenário Colégio Franciscano Imaculada Conceição, no Centro de Governador Valadares, também registrou um caso positivo de COVID-19.



Um aluno da Turma A, 7o Ano B, segundo a direção do CFIC, testou positivo, mas está assintomático.





Em nota, o CFIC informou que o aluno foi contaminado em casa, devido à convivência diária com um familiar que havia testado positivo para a doença.





"Pedimos que a Turma A, do 7oa Ano B", que está de forma presencial nesta semana, fique em casa nos próximos dias e atentos a quaisquer sintomas que surgir, pois um dos estudantes da turma testou positivo para a COVID-19, embora assintomático. Essa deve ser a condução, de acordo com o nosso protocolo e orientações dos órgãos de saúde. Precisamos evitar qualquer possibilidade de propagação e contamos com vocês favor comunicar à escola", informou.





As aulas presenciais nas escolas particulares de Governador Valadares foram autorizadas pela Prefeitura por meio da Portaria 6959/2021, publicada no Diário Oficial do Município no dia 12/2, que divulgou também as 58 instituições de ensino que tiveram o plano de retomada de atividades presenciais aprovado pela Comissão Interna de Saúde e Educação.





A portaria é baseada no Decreto nº 11.352/2021, que autoriza o retorno às aulas presenciais, e que exigiu das escolas um plano detalhado sobre todas as medidas sanitárias implantadas e aplicáveis na instituição de ensino.





Duasderegistraram casos deem professora e aluno e fecharam as turmas das quais eles faziam parte. Os alunos, conforme determinaram as instituições de ensino, devem ficar em casa partir desta quinta-feira (4/3).