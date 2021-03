Coronavírus: Minas ultrapassa 900 mil casos em dia com 7.890 infecções

(foto: Santa Casa de Montes Claros/Divulgação - 8/5/20)

Minas ultrapassou a marca decasos deno pior momento da pandemia no Brasil. De acordo com boletim epidemiologico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira (04/03), foram registrados 7.890 casos em 24 horas, totalizando 901.535. O número de mortes chegou a 19.032, com a confirmação de 160 óbitos em um único dia.