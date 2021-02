Poucos dias após anunciar estoque quase zerado, Uberaba recebe novas doses

Quarta remessa de doses da SRS Triângulo Sul chegou no final da manhã desta sexta-feira (26/2), no aeroporto de Uberlândia (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Quatro dias depois de a Secretária de Saúde de Uberaba informar que o estoque da primeira dose de vacina contra a COVID-19 estava próximo de zerar, no final da manhã desta sexta-feira (26/2), foi enviada pelo estado, ao aeroporto de Uberlândia, uma quarta remessa de doses que foram repassadas à Superintendência Regional de Saúde (SRS), que compreende 27 municípios do Triângulo Sul.

A previsão é de que, a partir de segunda-feira, a SRS Triângulo Sul, com sede em Uberaba, faça a distribuição das doses para os municípios.

Segundo informações do superintendente da Regional de Saúde, Mauricio Ferreira, as doses enviadas nessa remessa atenderão 100% da população de 85 a 89 anos, 24% das pessoas de 80 a 84 anos e 8% dos trabalhadores da saúde de cada uma das 27 cidades do Triângulo Sul.

Com relação à Uberaba, foram enviadas um total de 4.570 doses. A segunda cidade da região que mais recebeu novas doses foi Araxá, 1313. E em terceiro, Frutal, com 672 doses recebidas.

(foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Foram aplicadas em Uberaba quase 15 mil doses da vacina

A Secretaria de Saúde de Uberaba informou, na noite de quinta-feira (25/2) que 11.594 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 2.968 pessoas foram imunizadas com a segunda dose, somando um total de 14.562 doses aplicadas no município.

A campanha de vacinação segue nesta sexta-feira (26/2), das 8h às 16h, com o drive-thru na Funel. O público que está sendo atendido é o de idosos acima de 87 anos, que ainda não foram imunizados, e pessoas previstas para tomar a segunda dose da vacina.

Também recebem a segunda dose, os idosos institucionalizados e as pessoas acima de 18 anos também institucionalizadas, com a equipe de vacinação fazendo a visita in loco.

“Já a vacinação dos idosos acamados segue acontecendo normalmente, com os idosos acima de 90 anos que fazem parte do Programa Saúde na Família e os que já ligaram nas Unidades Básicas de Saúde fazendo o registro.

Os familiares dos idosos acima de 87 anos, na condição de acamados que não fazem parte do Programa Saúde na Família, devem ligar nas UBSs para fazer o cadastramento”, diz nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Seis fases





O Plano de Vacinação de Uberaba foi dividido em seis fases, de acordo com o grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde, sendo que neste momento está na segunda fase (idosos acima de 90 anos, idosos acima de 80, idosos de 75 a 79, idosos de 65 a 69 e, por fim, os idosos de 60 a 64)





Já na fase 3, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a COVID-19 será voltada para pessoas com comorbidades crônicas, transplantados e com obesidade.

Na fase 4, profissionais da educação e pessoas com deficiência permanente e severa.

Na fase 5, profissionais das forças de segurança e na fase 6 serão vacinados os funcionários do sistema privado de liberdade e população privada de liberdade. As informações sobre o local e data de vacinação serão informadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Vale ressaltar que o cumprimento do plano de vacinação está condicionado à disponibilização de doses da vacina por parte do Governo Federal a Uberaba. Por isso, prioridades dentro dessas fases podem ser feitas.

Além disso, o plano de vacinação pode sofrer alterações, de acordo com novas normativas publicadas pelo Ministério da Saúde ou por deliberação do Comitê Técnico-Científico de Enfrentamento à COVID-19”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.