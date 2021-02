COVID-19: Uberaba registra o maior número de mortes em um dia

Atual boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, divulgado na noite desta terça-feira (23/02) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Com relação à taxa de ocupação dos leitos UTI/COVID dos hospitais particulares, ainda conforme o último boletim, os números tiveram uma leve queda, caindo de 97% para 91%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID da rede privada apresentou aumento de 48% para 61%. Anteriormente, esse triste recorde havia sido registrado nono dia 9 deste mês, quando sete mortespela doença haviam sido registradas na cidade.Com relação à taxa de ocupação dos leitos UTI/COVID dos hospitais particulares, ainda conforme o último boletim, os números tiveram uma leve queda, caindo de 97% para 91%. Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria/COVID da rede privada apresentou aumento de 48% para 61%.





A situação da pandemia em Uberaba só não é ainda mais grave porque a taxa de uso dos leitos de UTI/COVID da rede pública está em 58% para UTI e 66% para enfermaria.



O Hospital Regional José Alencar (HRJA) aguarda a habilitação de 20 novos leitos de UTI, que foram doados recentemente pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e ainda não há previsão de data para o início de seu funcionamento. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura municipal, para que os novos leitos estejam em pleno funcionamento, são necessários profissionais intensivistas.





Diante da preocupante situação na cidade, um novo decreto municipal proibiu a abertura de comércios de rua, shoppings, restaurantes, bares, entre outros estabelecimentos comerciais, nos fins de semana.





Vacinômetro de Uberaba





O Boletim de Vacinação divulgado pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira (23/02) apontou a aplicação de 14.326 doses da vacina contra a COVID-19 no município. A 1ª dose já foi ministrada em 11.522 pessoas, e desse grupo, 2.804 pessoas foram imunizadas com a 2ª dose.





A campanha de vacinação segue nesta quarta-feira (24/02), com o drive-thru da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), das 8h às 16h, com atendimento tanto para veículos quanto para pessoas que chegam a pé.





Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, no momento, estão sendo vacinados no drive apenas os idosos acima de 87 anos, que ainda não foram imunizados, e o público que está previsto para tomar a 2ª dose da vacina.



Os idosos institucionalizados e as pessoas acima de 18 anos também institucionalizadas fazem parte do outro público que já está recebendo a 2ª dose da vacina, com a equipe de vacinação visitando in loco.





Já a vacinação dos idosos acamados também segue acontecendo normalmente, atendendo, nesse primeiro momento, aos idosos acima de 90 anos, que fazem parte do Programa Saúde na Família e os que já ligaram nas Unidades Básicas de Saúde para se registrar.



"Aos familiares dos idosos acima de 87 anos, na condição de acamados que não fazem parte do Programa Saúde na Família, a orientação é ligar nas UBSs para fazer o cadastramento”, informou nota.

Um dia depois de registrar a maior taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID da rede privada, ou seja, preocupantes 97%,, no Triângulo Mineiro, bateudecausadas peloO boletim epidemiológico da doença, divulgado na noite desta terça-feira (23/02), registrouna cidade nas últimas 24 horas. Os óbitos foram de umde 56 anos,umade 59 anode 72, 78 e 84 anosde 75, 78, 81 e 86 anos.