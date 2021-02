Uberaba: estoque de vacina no fim e sem previsão de chegada de novas doses

Com quase 14 mil doses aplicadas, Uberaba se aproxima do estoque zero da primeira dose de vacinas contra a COVID-19. Além disso, ainda não há previsão para a chegada de uma quarta remessa para a cidade.

“Ainda não recebemos nada”, disse Maurício Ferreira, superintendente da Regional de Saúde (SRS), que compreende Uberaba e outros 26 municípios, ao ser questionado pela reportagem sobre quando e quantas doses da nova remessa da vacina chegarão à SRS.

Após a vacinação da última sexta-feira (19/2), que começou a atender os idosos acima de 87 anos, a Secretaria Municipal de Saúde informou que vacinou 864 pessoas desse público. No total, 11.418 pessoas já foram contempladas com a 1ª dose, sendo que, dessas, 2.541 já receberam a 2ª dose. Somando, 13.959 doses foram aplicadas em Uberaba, segundo o último balanço da vacinação na cidade.

Ainda de acordo com informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, durante essa semana a vacinação seguirá apenas no drive-thru da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), das 8h às 16h.

“A estrutura continuará sendo híbrida, atendendo tanto a veículos, quanto a quem chegar a pé. Serão atendidas as pessoas que precisam tomar a segunda dose, conforme previsto no cartão de vacinas, e os idosos acima de 87 anos que ainda não foram vacinados.

Vale reforçar que a vacinação dos idosos acamados segue normalmente, atendendo primeiro aos idosos acima de 90 anos que fazem parte do Programa Saúde na Família e os que já ligaram nas Unidades Básicas de Saúde para se registrar. A vacina dos acamados está separada e garantida, independentemente das doses acabarem no drive-thru.

Os familiares dos idosos acima de 87 anos, na condição de acamados que não fazem parte do Programa Saúde na Família, também devem ligar nas UBSs para fazer o registro”, informou nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba.

O município enfrenta hoje uma taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID de cerca de 90%, crescimento nas últimas semanas de cerca de 100% nos números de novos casos e doentes ativos. Por isso, a prefeitura publicou um novo decreto que proíbe aberturas do comércio de rua, shoppings, bares, restaurantes, entre outros estabelecimentos, nos finais de semana.

