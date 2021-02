COVID-19: Betim começa a vacinar idosos de 87 a 89 anos

O grupo de idosos de 87 a 89 anos começou a ser vacinado nesta quarta-feira (24/2) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Isso só foi possível devido a 870 unidades remanescentes da vacinação de outros grupos que já foram imunizados com a primeira dose. As equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) entrarão em contato com os idosos para agendar a aplicação que será feita em casa.

Estima-se que residam em Betim 890 pessoas nesta faixa etária. A Secretaria Municipal de Saúde está tomando como referência os cadastros do Cartão SUS e do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde (SIGSS), utilizado na Atenção Básica à Saúde, para levantar o número de pessoas que serão vacinadas.

Caso um idoso tenha alguma dúvida ou não tenha recebido o contato da unidade de saúde, deverá procurar a sua UBS de referência. Segundo a diretora operacional da Saúde, Tânia Resende, todos os idosos serão vacinados, mas pede-se que as pessoas aguardem o contato da unidade de saúde para agendamento.

A prefeitura alerta que nos atendimentos que forem realizados em domicílio, os agentes comunitários de Saúde da UBS de referência acompanharão os profissionais que farão a vacinação e todos estarão devidamente identificados com crachá.

A vacinação dos trabalhadores de saúde ainda está sendo realizada. Aqueles já cadastrados estão sendo chamados para receber a imunização no Serviço de Atendimento à COVID-19, anexo ao Centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador (Cerest).

Conforme disposto no anexo II do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra COVID-19, é considerado grupo de trabalhadores de saúde todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais.

O grupo compreende tanto os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares; quanto os trabalhadores de apoio, como, por exemplo, os recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, entre outros que trabalham nas unidades ou serviços de saúde.

A Secretaria de Saúde de Betim ressalta que a vacinação tem um caráter contínuo e os grupos prioritários poderão ser contemplados de forma cumulativa. À medida que novas doses de vacina forem disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, outros públicos prioritários serão atendidos.

