Ministério Público recomenda suspender cirurgias eletivas na rede privada

quenesse momento em, no Triangulo Mineiro. A medida ajudaria a liberar vagas depara pacientes graves de casos de urgência e emergência, em especial aqueles com

MP espera que as unidades de saúde atendam prioritariamente as emergências

O promotor Fernando Rodrigues Martins, autor da recomendação, argumenta que ela é necessária devido à “alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública e privada) adequada, com leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora da realidade de qualquer centro médico deste Estado”.Por isso, ele aponta que nesse momento as unidades de saúde, como hospitais e clínicas, “abstenham da prática de serviços, consultas e cirurgias meramente eletivas, notadamente aquelas que possam ser reagendadas, sem comprometimento do bem-estar psicofísico social do usuário” e “prestem informação imediatamente ao SUS quanto às ocorrências de pacientes relativas ao COVID-19”.