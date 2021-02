COVID-19: Idosos com 87 anos ou mais começam a ser vacinados em Uberlândia

Estrutura sendo montada para vacinação no estacionamento da Prefeitura de Uberlândia (foto: Divulgação/Prefeitura de Uberlândia) Idosos com 87 anos ou mais começam a ser vacinados contra a COVID-19 neste sábado (13/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A imunização vai acontecer no estacionamento do Centro Administrativo do município, até segunda-feira (15/2), por meio do sistema de drive-thru. Ou seja, não será necessário que a pessoa deixe o veículo em que estiver. com 87 anos ou mais começam a sercontra aneste sábado (13/2) em, no Triângulo Mineiro. A imunização vai acontecer no estacionamento do Centro Administrativo do município, até segunda-feira (15/2), por meio do sistema de. Ou seja, não será necessário que a pessoa deixe o veículo em que estiver.

Mais de 70 profissionais vão atender a aproximadamente 3 mil idosos nas 14 estações de vacinação instaladas. Os contemplados serão aqueles que já fizeram o. Eles poderão receber a vacina entre 8h e 18h. Neste sábado, a vacinação será dos idosos entre 91 e 104 anos. No domingo, serão convocados os de 88 a 90 anos e, na segunda-feira, as pessoas de 87 anos.Mais de 70 profissionais vão atender a aproximadamente 3 mil idosos nas 14 estações de vacinação instaladas.



De acordo com a prefeitura, a imunização segue recomendação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, divulgado pelo Ministério da Saúde.





As doses de imunizante estão sendo enviadas aos poucos para Uberlândia. Os idosos convocados receberão parte das vacinas que foram distribuídas nesta semana pelo Governo de Minas.



“Recebemos nesta nova remessa aproximadamente 4 mil doses. Com base nas recomendações do Ministério da Saúde, temos que continuar vacinando os trabalhadores da saúde e, agora, incluir também os idosos acima dos 87 anos, já que a nova orientação está levando em consideração os riscos de internação e óbito à medida que aumenta a idade”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláubia Oliveira.





Agendamento

Quem fez previamente o cadastramento no Portal da Prefeitura receberá o aviso com o horário do agendamento por mensagem de texto no celular (SMS).



"Para evitar filas desnecessárias, recomenda-se respeitar rigorosamente o horário agendado", informou a Prefeitura.





Nos casos em que a pessoa não tiver condição de comparecer por questão de locomoção ou no dia do agendamento, é preciso entrar em contato com a Ouvidoria da Saúde, que ficará responsável por marcar uma nova data. O número é 0800-940-1480.





A Prefeitura de Uberlândia alerta ainda para que as pessoas se atentem para o recebimento de mensagens de texto verídicas e compareçam ao ponto de vacinação agendado com cartão de vacina e documento pessoal com foto.