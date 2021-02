Decisão judicial manda suspender aulas presenciais em Uberlândia

Escolas tiveram baixa adesão nos primeiros dias (foto: Cleiton Borges/Secom/PMU) aulas presenciais em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foram suspensas por decisão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A decisão vale para as redes municipal e particular no Município. Apesar disso, as escolas funcionaram normalmente nesta quinta-feira (11), pois não houve notificação oficial da liminar. As, no Triângulo Mineiro, forampor decisão judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A decisão vale para asno Município. Apesar disso, as escolas funcionaram normalmente nesta quinta-feira (11), pois não houve notificação oficial da liminar.









Na análise do recurso em segunda instância, Santiago esclarece “que não se pretende substituir a autoridade pública que entende pela possibilidade de flexibilização e responde, perante a sociedade, pelas consequências desta medida, contudo, o que se vislumbra da petição inicial é o binômio economia versus vida humana. Assim, considerando que as informações técnicas disponibilizadas pelo governo do estado e pela prefeitura do município apontam que houve um aclive expressivo na curva de contágio e que a localidade está em vias de esgotar suas unidades de tratamento, entendo que a retomada das aulas presenciais oferece grave risco à saúde da população local, devendo ser suspensa até o julgamento deste recurso”.





“Não recebemos nenhum comunicado. Tem uma coisa que fazemos com tranquilidade que é cumprir regras e cumprir leis. E se houver qualquer outra determinação, cumpriremos”, disse a secretária municipal de Educação, Tânia Toledo, ao confirmar que vai acolher o pedido da Justiça.





Já o sindicato das escolas particulares informou que assim que for notificado, pretende recorrer, que “vê com muita preocupação a decisão do Tribunal” e “caso a proibição continue, deverá convocar assembleia com as escolas para estudarem como manter a folha de pagamento”.





Adesão



A secretaria de Educação de Uberlândia informou que a adesão na rede municipal foi pequena nos primeiros dias de aula, com cerca de 3,2 mil alunos nas escolas e em instituições parceiras. As escolas poderiam receber até 50% do contingente de alunos do município, ou seja, 35 mil estudantes dos ensinos infantil e fundamental.





Sobre a paralisação que houve nos primeiros dias de aula presencial, ainda segundo a Prefeitura, 90% das escolas funcionaram normalmente nesta quarta-feira (10/2). Até pelo menos a próxima semana, 15 escolas municipais seguem fechadas para finalização de reformas.