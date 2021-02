Grupos de idosos se misturam na vacinação de BH, mas tarde é tranquila

Maria da Conceição Dias Diniz recebeu a dose da vacina de dentro do carro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)

Bairro Nova Suíça, Região Oeste da capital, o atendimento foi rápido e não registrou fila como em outras unidades. Ao meio-dia, quando inicia o horário reservado para idosos com 88 anos , ainda havia pessoas entre 86 e 87 nas salas de imunização da cidade. No Centro de Saúde Noraldino de Lima, no, Região Oeste da capital, o atendimento foi rápido e não registrou fila como em outras unidades.









No Centro de Saúde Ventosa, no Bairro Nova Granada, na mesma região, o movimento também era tranquilo no início da tarde, sem fila de espera.





Com dificuldade de locomoção, Maria da Conceição Dias Diniz, de 88, recebeu o imunizante de dentro do carro. "Um alívio que não dá pra medir. Estou feliz graças a Deus", comemorou.

Superação

Na saída da sala de vacinação o clima é de esperança. Conceição Almeida, de 86, elogiou o trabalho dos funcionários do posto e disse que o processo foi tranquilo. No ano passado ela chegou a ficar internada por causa da COVID-19 e se recuperou, mas perdeu o filho caçula e o marido pela doença em novembro.





"Estou muito triste com a ida deles. Parece que passa o tempo e fica pior. Foi muito inesperado. Mas daqui pra frente só alegria e saúde", disse, emocionada.

Tarde tranquila

Maria Felícia, acompanhada do genro achou o processo "rapidinho" (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press) A extensa fila que se formou durante a manhã no posto de saúde da Rua Paraíba, no Bairro Funcionários, deu lugar à rapidez no início da tarde. Marlene Machado, de 86, foi esperta e esperou diminuir a quantidade de gente no local. “Foi rapidinho porque viemos em uma hora mais favorável. Mais cedo estava muito cheio, demos uma voltinha e voltamos agora”, disse. Sobre a vacina ela comentou: “foi tranquilíssimo, nem senti a picada”.





Maria Felícia, de 88, foi acompanhada do genro Rafael. Eles também elogiaram a rapidez no processo de vacinação, em um cenário bem diferente do início da manhã, quando as pessoas chegaram a ficar duas horas na fila. “Foi rapidinho, 15 a 20 minutinhos. Estou muito feliz. Me sentindo bem e imunizada, graças a Deus”, comemorou.