Começa vacinação contra COVID-19 de idosos de 86 a 88 anos em BH

Idosos na fila de vacinação em centro de saúde da Savassi (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Idosos com dificuldades motoras foram vacinados dentro dos carros ou fora dos postos não adaptados (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

"Alegria pura, tristeza não", foram as palavras da aposentada Marlene Freire, de 86 anos, ao acabar de receber acontra o novona manhã deste sábado (13/2). Em vários postos são registradas filas longas.Idosos entre 86 e 88 anos já estão sendo vacinados contra aneste sábado em. De acordo com a prefeitura, a imunização ocorre em 80espalhados pelas nove regionais da cidade.Alegre e gesticulando como se comemorasse a dose de imunizante, ela pediu celebração dos colegas que estavam na fila. "Tudo que a gente queria, conseguiu. Não desespera não. A vida nossa é muito importante", disse Marlene.Segundo a PBH, o idoso precisa levar comprovante de endereço, documento com foto e CPF para ser vacinado. Só receberão asaqueles que moram em Belo Horizonte. Para evitar aglomerações, a imunização vai acontecer das até 12h para os que têm 86 e 87 anos. E das 12h às 15h para aqueles com 88.Conforme comunicado da prefeitura, não há necessidade de chegar ao local mais cedo, para evitar aglomerações. O Executivo municipal garante que todos serão vacinados. Além disso, o uso da máscara é obrigatório, e os centros de saúde não vão oferecer outros tipos de serviço.Casado há mais de 50 anos com uma brasileira e com filhos brasileiros o norte-americano Jhon Frank era o primeiro da fila no Centro de Saúde da Savassi, na Região Centro-Sul de BH. "Tomara que fica certo. Estou feliz e estava ansioso. Esse problema no mundo todo e finalmente o Brasil começa a vacinação. Tenho medo de contrair o coronavírus. meu filho ligou para mim e disse para eu vir aqui"O idoso dessa faixa etária que não comparecer ao centro de saúde neste sábado poderá se vacinar na próxima semana, entre 15 e 19 de fevereiro. A prefeitura vai disponibilizar postos para essa imunização. Aqueles que têm essa idade, mas estão acamados, não precisam ir aos centros de saúde.Idosos que tinham dificuldades locomotivas foram imunizados do lado de fora ou dentro dos carros. Myriam Consuelo Gontijo, de 87 anos, teve de ser vacinada do lado de fora, pois, o posto de vacinação não estava adaptado para entrada de cadeira de rodas. "Graças a Deus", foi o que ela conseguiu dizer. O filho, Leonardo Gontijo, chegou cedo, às 6h50, para guardar lugar para a mãe. "Poder voltar a vida ao 'normal'. Começa a aliviar um pouco", comemorou.O Executivo municipal abrirá um cadastro a partir desta segunda (15/2) para agendar a imunização em domicílio, a exemplo do que acontece com os maiores de 89. A dose aplicada nos idosos é da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech.A expectativa da prefeitura é vacinar 24 mil pessoas desse público-alvo. Portanto, estão em estoque 48,4 mil ampolas da CoronaVac.Matéria em atualizaçãoCoronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.