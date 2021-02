Divinópolis começa a vacinar idosos com mais de 90 anos

A cidade recebeu 1.180 doses para imunizar idosos com mais de 90 anos. (foto: Pablo Santos/PMD)

Oscom mais de 90 anos começaram, nesta sexta-feira (12/02), a receberem a primeira dose da, em, região Centro-Oeste de Minas Gerais. A cidade recebeu 1.180 doses dapara imunizar o público alvo deste grupo prioritário, seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS).

Carlos Pereira, de 91 anos, puxou a fila e foi o primeiro idoso acima de 90 anos a ser imunizado na cidade. Ele recebeu a dose de dentro do veículo em que estava, no posto de saúde do bairro Bom Pastor. Quem também foi imunizada é Maria Alice, de 90 anos. Ela recebeu a vacina em casa, no bairro Tietê.

O momento foi de comemoração. A família da dona Maria está em isolamento há um ano. “Meu marido saiu de casa para ficar na casa da irmã dele, pois ele não parou de trabalhar. Eu, meu filho de 3 anos, meu sogro, minha sogra e a avó do meu marido ficamos em casa”, conta Bruna Fernandes, casada com o neto da idosa.



Agora, eles aguardam ansiosos pela segunda dose. “Para podermos respirar mais aliviados”, afirma. Mesmo com a imunização, Bruna sabe a importância de ainda seguir as normas e orientações sanitárias. “Sabemos que não podemos parar com os cuidados”, ressalta.

A segunda dose deverá ser aplicada em 15 dias. A nova remessa para cumprir o esquema vacinal deverá ser enviada pelo governo do estado dentro do prazo. Em Divinópolis, a vacinação será feita nas unidades de saúde ou no formato drive thru, dependendo da situação. Neste caso, a imunização será do lado de fora do posto de saúde. Aqueles com dificuldade de locomoção ou acamados devem solicitar o serviço na unidade referência para a equipe ir até a residência.



As doses serão aplicadas de segunda a sexta-feira de 8h30 às 16h30. O idoso deverá levar o documento de identidade com foto, carteira da unidade e carteira do SUS.

Novo cronograma

A vacinação será realizada nos postos de saúde. (foto: Pablo Santos/PMD)

Embora ainda não haja data prevista para imunizar os demais idosos, a prefeitura divulgou um cronograma. Os próximos serão aqueles de 85 a 89 anos, em seguida de 80 a 84 anos, 75 a 79 anos, 70 a 74 anos, 65 a 69 anos e, finalmente, 60 a 64 anos.

Nesta terceira etapa também serão vacinados parte dos profissionais de saúde que não atuam na linha de frente. Foram enviadas 450 doses para esta finalidade. De acordo com a Superintendência Regional de Saúde (SES), 6% deste público alvo serão imunizados na macrorregião Oeste. Já a vacinação de idosos com 90 anos ou mais deverá atingir 100% do públicos nos 53 municípios.

Balanço

Divinópolis recebeu até o momento 12.332 doses do imunizante. 4.523 pessoas receberam a primeira dose e 2.297 a segunda, segundo dados do vacinômetro da Semusa divulgado nesta sexta-feira (12/02).

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.