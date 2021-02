Começa a vacinação de idosos acima de 90 anos em Frutal

O aposentado José Silveira, 93 anos, foi um dos pioneiros de Frutal no segmento de instalações elétricas (foto: Daniela de Paula)

A vacinação contra a COVID-19 dos idosos acima de 90 anos começou em Frutal, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (11/2). Além deste público, a partir desta terceira remessa enviada pela Superintendência Regional de Saúde (SRS), com sede em Uberaba, os demais trabalhadores da saúde do município também serão vacinados. Na cidade, as duas primeiras remessas da vacina, foram necessárias para iniciar a vacinação de todos os profissionais da linha de frente e dos idosos que vivem em asilos.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Frutal, a enfermeira Patrícia Xavier Silva Barbosa, nesta última remessa a cidade recebeu o quantitativo de 360 doses, sendo que 280 serão destinadas aos idosos acima de 90 anos e o restante irá imunizar os demais trabalhadores da saúde do município.

Ainda segundo Patrícia Xavier, os idosos de Frutal acima de 90 anos, com condições de se locomover, portando um documento com foto e o cartão de vacina, devem se dirigir à Unidade Básica de Saúde Antônio Onofre (bairro Alto da Boa Vista) para serem vacinados via drive thru.

“Já os acamados, o familiar precisa entrar em contato com a UBS mais próxima da residência para que a equipe de saúde possa ir até o local fazer a imunização”, informou a enfermeira que fez questão de destacar que para fazer a vacinação contra o novo coronavírus, a Secretaria de Saúde de Frutal tem seguido rigorosamente a Norma Técnica da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. “Ao contrário do que tem ocorrido em outros municípios, Frutal é o único da macrorregião composta por 27 cidades que recentemente foi elogiada por estar cumprindo rigorosamente o que preconiza o Ministério da Saúde em termos de imunização, ou seja, estamos no caminho certo”.