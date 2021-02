Nova União decreta Lei Seca e fecha cachoeiras no carnaval

O prefeito Ailton Guimarães pontua que houve a necessidade de medidas mais rígidas para que não houvesse excessos neste período. A prefeitura não concedeu ponto facultativo nos dias do carnaval, 15 e 16 de Fevereiro, e as repartições públicas estarão funcionando e todos os eventos carnavalescos foram cancelados.

Além disso, o Decreto nº1.186 proíbe a abertura de bares e similares ao público, inclusive lanchonetes, sorveterias e comércio ambulante. Está proibida a retirada nos estabelecimentos comerciais, ficando permitida apenas a entrega delivery.

Bebidas alcoólicas estão proibidas de serem vendidas em ponto de consumo imediato (geladas) em todos e quaisquer estabelecimentos comerciais, inclusive por delivery. Está permitido vender bebidas em temperatura ambiente, sem refrigeração. O consumo é vedado em qualquer estabelecimento comercial, industrial e de serviços, bem como em local público.

Cachoeiras, rios, prainhas e balneários de água doce estarão proibidos à visitação. “A medida tem o objetivo de reduzir o número de visitantes no município e desestimular a ocorrência de eventos que possam gerar aglomerações e provocar o aumento de infecções pelo coronavírus. O momento é difícil e pede atenção e responsabilidade de todos”, diz nota publicada pela prefeitura.

"Sobre a decisão de restrição de funcionamento em alguns setores, é uma decisão difícil, mas que é necessário neste momento. Nós vamos colocar barreiras para evitar o acesso às cachoeiras porque temos tido muitas aglomerações e sem controle, então vamos ter essas barreiras instaladas", explicou Ailton em vídeo publicado em sua rede social.

"Vamos procurar colaborar neste final de semana com essas medidas que foram tomadas junto com a Polícia Militar e as recomendações do Ministério Público e que darão mais segurança à saúde de todos aqui de Nova União."

