COVID-19: Valadares volta ao alerta alto, equivalente à onda vermelha

Ambulância na porta da Policlínica Municipal, local onde são realizados os testes COVID-19 em pessoas com sintomas da doença (foto: Tim Filho/Especial para o EM) está de volta ao alerta alto contra a COVID-19, classificação equivalente à onda vermelha do Plano Minas Consciente. A nova classificação foi definida pela Portaria nº 6.949, publicada nesta terça-feira (09/2) pela Secretaria Municipal de Saúde. está de volta aocontra a, classificação equivalente à onda vermelha do Plano Minas Consciente. A nova classificação foi definida pela Portaria nº 6.949, publicada nesta terça-feira (09/2) pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com a vigência do alerta alto, os estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e lojas somente poderão funcionar com até 1/3 da capacidade total.





A mudança do alerta médio para o alto se deu após a avaliação de indicadores importantes do contágio pelo novo coronavírus, como a incidência diária, taxa de aumento de mortalidade, taxa de transmissão e taxa de ocupação de leitos UTI COVID-19.





Esses indicadores foram avaliados de acordo com os cálculos previstos na metodologia do §2º do art. 3º do anexo único do Decreto 11.343/2021, que criou os alertas e somaram 38 pontos.





A análise dos indicadores é feita pelo Comitê de Situação Epidemiológica, formada por membros do Departamento de Vigilância em Saúde, Hospital Municipal e Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Saiba mais sobre os alertas

Nível de alerta alto: poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidade. A exceção são as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no nível de alerta baixo.





Nível de alerta médio: poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 2/3 da capacidade. A exceção continua sendo as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no nível de alerta baixo.





Nível de alerta baixo: poderão funcionar normalmente todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer.