Polícia investiga o caso de homem queimado vivo em Governador Valadares

O carro do IML de Governador Valadares esteve no local e recolheu o corpo do homem de 34 anos de idade, queimado vivo, segundo os peritos da Polícia Civil (foto: Divulgação Roberto Higino) homem, cujo corpo foi encontrado carbonizado em uma estrada de terra, em uma localidade chamada Córrego do Bambu, próximo à BR 116, na saída para Teófilo Otoni, em Governador Valadares. A Polícia Civil investiga o assassinato de um, cujo corpo foi encontradoem uma estrada de terra, em uma localidade chamada Córrego do Bambu, próximo à BR 116, na saída para Teófilo Otoni, em





Os policiais militares que atenderam aos chamados de pessoas que denunciaram o crime, pelo telefone 190, encontraram perto do corpo carbonizado, pedaços de pano e um celular quebrado. As denúncias foram feitas no domingo (7/2).

Depois de identificado por famílias, o corpo de Rogério foi levado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A Polícia Civil ainda não tem pistas dos assassinos de Rogério Conceição.