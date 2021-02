Tempo chuvoso em Ipatinga deve se estender até o fim desta semana

As ocorrências de queda de árvores foram as mais frequentes no fim de semana chuvoso em Ipatinga (foto: Divulgação PMI) volume de chuvas para o último fim de semana, estendendo-se até esta segunda-feira (8/2), colocou várias secretarias da Prefeitura de Ipatinga em estado de alerta e preparadas para atender a população em caso de ocorrências emergenciais. A previsão de um grandepara o último fim de semana, estendendo-se até esta segunda-feira (8/2), colocou várias secretarias da Prefeitura deem estado de alerta e preparadas para atender a população em caso de ocorrências emergenciais.





A Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon) divulgou um relatório informando que nos últimos dias foram registrados 10 chamados com relatos de queda de árvores e cinco relativos a deslizamentos de terra, mas nada que colocasse pessoas em risco, nem mesmo nos pontos críticos da cidade.









As unidades do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local, onde prestaram os primeiros socorros. As vítimas tiveram escoriações leves.

Tempo firme

A previsão é de que o tempo se firme até o fim da semana, mas nos próximos dias ainda há instabilidade, segundo a meteorologia, com probabilidades de pancadas de chuva, diante de novas elevações de temperatura.





Os fortes ventos durante a chuva do fim de semana causaram quedas de árvores nos bairros Bethânia, Canaã, Canaãzinho, Pedra Branca e trecho urbano da BR-458.





Equipes das Secretarias de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) e Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), estão nas ruas desde a madrugada de sábado atendendo às demandas que estão sendo mapeadas. Depois de atuarem em ruas e avenidas principais, com o apoio da empresa Infrater, prestadora de serviços no município, as equipes seguem trabalhando na limpeza de ruas e retirada de árvores e galhos, que tombaram em vias secundárias.





As chuvas também abriram muitas pequenas crateras em pistas asfálticas, o que deverá desencadear a intensificação da operação tapa-buracos nos próximos dias.

Dicas de prevenção

A Prefeitura de Ipatinga, além de manter de prontidão as equipes de Defesa Civil, para atuar assim que acionadas, faz um alerta à população em relação aos riscos do acúmulo de lixos. Potencial criadouro do mosquito transmissor da dengue e outros vetores, o lixo colocado ou descartado em lugares impróprios e sujeito a ser deslocado pela enxurrada pode comprometer o escoamento da água da chuva, entupindo bueiros e causando alagamentos.





A remoção e limpeza dos entulhos dos quintais evita acúmulo de água e também melhora o escoamento durante a chuva, minimizando as possibilidades de produção de larvas de Aedes aegypti. Outra recomendação é que os lixos só sejam colocados nas vias públicas em dias que os caminhões de recolhimento estão programados para cada localidade.