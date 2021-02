Homem é preso ao ir à polícia para devolver mochila com computador

O homem tinha três passagens pela polícia, sendo que uma delas por furto e receptação (foto: Divulgação/PMMG)

Um homem foi de um extremo a outro ao devolver uma mochila, que continha notebook, celular e uma câmera fotográfica que encontrou na rua, sendo preso em seguida. O fato foi registrado na noite de domingo, em Bela Vista de Minas, próximo a João Monlevade, e envolveu um homem de 32 anos, que tinha um pedido de prisão decretado.

Segundo o tenente Moreno, do 4º Pelotão da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar, a PM foi procurada pelo homem, que disse ter encontrado uma mochila, na porta de uma casa, na Rua Moacir Rodrigues.

Por considerar que o conteúdo da mochila era valioso, resolveu entregá-la. No entanto, ele deixou a mochila em casa, pois tinha medo que fosse assaltado no caminho até a PM.





O tenente Moreno designou dois policiais para acompanhá-lo até sua casa. Mas antes, pegou os dados do homem para uma verificação, uma situação de praxe da PM. E veio a surpresa: “Ele tinha três passagens pela polícia, sendo que uma delas por furto e receptação. O mandado de prisão era desse caso”, conta. Imediatamente, a polícia foi atrás do homem e lhe deu voz de prisão.

O dono apareceu

Pouco tempo depois da prisão do homem que tinha o mandado, surgiu no posto da PM um homem querendo registrar a queixa do desaparecimento de sua mochila, que tinha deixado na porta de sua casa.





“Ele contou que estava em um bar, com amigos. Foi para casa e, ao chegar na porta, não encontrava as chaves. Deixou então a mochila na porta da casa e retornou pelo caminho até a o bar, onde encontrou as chaves. Mas ao voltar para sua casa, a mochila tinha desparecido”, conta o militar.





Os policiais perguntaram ao homem sobre o que havia no interior da mochila, que correspondia exatamente com o que havia na mochila que haviam acabado de receber. Por isso, ela foi devolvida a seu dono.