Verba de acordo entre Vale e governo não será gasta na folha de MG

Assinatura do acordo de R$ 37,68 bilhões entre o governo de MG e a mineradora Vale, pelo rompimento da barragem em Brumadinho (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) governo de Minas e a mineradora Vale, fechado como medida de reparação pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, não poderá ser usado para pagamento de salários e outros benefícios dos servidores públicos do estado. O acordo de R$ 37,68 bilhões entre oe a mineradora, fechado como medida de reparação pelo rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, não poderá ser usado para pagamento dee outros benefícios dos servidores públicos do estado.

Todo o repasse será utilizado juntamente com a população, segundo o governador Romeu Zema: “Nós estamos usando esta indenização, reparação, para o povo mineiro, e não para o caixa do estado. Continuaremos sendo um estado com terríveis dificuldades financeiras, mas o povo mineiro vai receber o legado”, disse.

Um dos projetos do repasse é a construção do Rodoanel, que terá objetivo de desviar o trânsito intenso do Anel Rodoviário e diminuir a incidência de acidentes, além de promover benefícios logísticos e econômicos para o estado.

Mais de 30% do acordo serão utilizados na cidade de Brumadinho; há a promessa de obras para melhorar o munícipio mais afetado pela tragédia. Entre as ações estabelecidas pelo termo assinado entre as duas instituições, está a continuidade do programa de Transferência de Renda e Demanda Direta dos Atingidos, investimentos socioeconômicos na Bacia do Paraopeba, reparação socioambiental e obras de mobilidade urbana.

