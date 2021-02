COVID-19: Equipes de saúde recebem a segunda dose da vacina em Valadares

O médico anestesista Leonardo Guimarães Nominato, do Hospital Municipal de Valadares, exibe o seu cartão de vacina contra a COVID-19, com a anotação da segunda dose (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação)





O médico anestesista Leonardo Guimarães Nominato, do Hospital Municipal de Valadares, exibe o seu cartão de vacina contra a COVID-19, com a anotação da segunda dose (foto: Prefeitura de Governador Valadares/Divulgação)



A ação, segundo a secretaria, ocorre dentro do prazo estipulado para a aplicação. A imunização começou pelos profissionais do Hospital Municipal (HM), que foram direcionados para o auditório da Policlínica Municipal, onde receberam a dose complementar da vacina.A ação, segundo a secretaria, ocorre dentro do prazo estipulado para a aplicação.





O cirurgião bucomaxilo Dênis Reis revelou se sentir mais seguro para trabalhar: “Lidamos com atendimento de urgência e para um público variado, estamos mais expostos, por isso, com a vacina eu me sinto mais confortável em cumprir minha função”.





A SMS informou que a vacinação continua de forma gradativa seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) e de acordo com as doses enviadas pelo Governo do Estado via Superintendência Regional de Saúde (SRS).



Até o momento, o município recebeu 5.813 doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca.





A enfermeira Gleicilene da Silva, que foi a primeira a ser imunizada com a primeira dose, reforça algumas orientações às pessoas que estão recebendo a segunda dose.



“Com a aplicação da segunda dose, encerra este processo, esta parcela do grupo já está imunizada. A intenção é que mais pessoas sejam vacinadas o quanto antes, mas dependemos da liberação de mais doses pelo Estado para a cidade”, disse.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decomeçou nesta terça-feira (9/2) a aplicação da segunda dose dacontra a COVID-19. Os primeiros a receber foram os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente da pandemia na cidade.