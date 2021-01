Lojistas de BH estão otimistas com a reabertura na semana que vem

''Pedimos um pouco mais de paciência aos empresários. Todos nós queremos abertura com segurança. A abertura já está no caminho'' - José Anchieta da Silva (E), presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS)





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se reuniu com representantes do comércio ontem, na sede do Executivo municipal. A expectativa gerada na reunião é de que as atividades comerciais sejam retomadas na próxima semana. Nova reunião está marcada para a próxima semana e a expectativa é de que haja o anúncio da flexibilização, com funcionamento intercalado do comércio, abrindo três dias e fechando quatro. "A conversa foi animadora. Os leitos foram aumentados pela prefeitura. Saímos muito satisfeitos com essa posição. Não viemos cobrar, viemos propor e ajudar", disse Nadim Donato, presidente do Sindilojas.





O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo Horizonte e Região Metropolitana (Sindibares), Paulo César Pedrosa, também disse que sai satisfeito do encontro. “No dia em que autorizar lojistas, vão abrir bares e restaurantes. Se vai autorizar bebidas alcoólicas, aí o comitê decide”, explicou Pedrosa. “Saímos daqui otimistas, acredito que semana que vem teremos boa notícia de abertura. Esperança de que o anúncio saia na quinta-feira”, completou.





O presidente da Associação Empresarial e Comercial de Minas (ACMinas), José Anchieta da Silva, também esteve presente e disse ter pedido paciência aos empresários e revelou a preocupação de Kalil com a falta de vacinas na capital mineira. Ele apontou a inquietação de Kalil com a possibilidade de falta de vacina na capital. “O prefeito nos passou a preocupação de que não há mais vacinas a caminho da prefeitura. É preciso que novos estoques sejam liberados. As vacinas que vieram já foram aplicadas e não há estoque. Isso é grave”, afirmou Anchieta.





“Pedimos um pouco mais de paciência aos empresários. Todos nós queremos abertura com segurança. A abertura já está no caminho”, disse o presidente da ACMinas.





Outro pedido discutido foram redução e isenção de impostos e taxas municipais. Kalil informou que a prefeitura tem feito estudos para rever a maioria das taxas. Segundo Pedrosa, Belo Horizonte está próxima de chegar a 2 mil empresas que encerraram as atividades por causa dos prejuízos causados com a pandemia do novo coronavírus. “O prefeito está estudando reduzir taxas de engenho e publicidade, de fiscalização e funcionamento. Isso deve ajudar”, informou.





Supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias e sacolões, entre outros, estão no rol de atividades autorizadas a abrir as portas desde 11 de janeiro. Kalil justificou o fechamento do comércio não essencial ao dizer que a COVID-19 “chegou no limite” em BH.





Em ação movida pelo deputado estadual Bruno Engler (PRTB), o decreto da PBH que fecha o comércio não essencial na capital mineira em virtude da expansão do coronavírus foi derrubado. A ação foi acatada pelo juiz Wauner Batista Ferreira Machado, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, que derminou a reabertura do comércio a partir de 29 de janeiro. A PBH informou que recorreu da decisão.





O presidente da ACMinas disse que não concorda com a ação movida pelo deputado. “A ideia da judicialização é a pior de todas. De fato, quem deve resolver são os empresários e a autoridade executiva”, disse José Anchieta.





Na semana passada, a ACMinas já havia se reunido com representantes da prefeitura e se dispôs a oferecer leitos gratuitamente para a Secretaria Municipal de Saúde. A PBH informou que a limitação para ativação de leitos no momento não é financeira e, sim, da disponibilidade de profissionais de saúde para trabalharem na linha de frente.



MORTES





Em BH, segundo a prefeitura, 2.087 vidas já foram perdidas para a infecção causada pelo novo coronavírus. São 78.822 casos positivos: 6.010 pessoas ainda apresentam sintomas da doença e 70.725 recuperadas. Principal preocupação da prefeitura, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a COVID-19 aumentou em BH: de 82,9% para 84,3%, também divulgado nessa terça. Com isso, o indicador se mantém na zona crítica da escala de risco, acima dos 70%.