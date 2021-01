COVID-19: PBH sinaliza reabertura do comércio na semana que vem

Lojas de roupas e outras consideradas não essenciais de BH estão fechadas desde 11 de janeiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), se reuniu comdoda cidade nesta quarta-feira (20/01), na sede do Executivo municipal. A expectativa gerada na reunião é de que ocorra a notícia dedascomerciais na próxima semana."A conversa foi animadora. Os leitos foram aumentados pela prefeitura. A esperança é abrir na próxima semana dentro do nosso pleito de talvez três dias abertos e quatro fechados. Saímos muito satisfeitos com essa posição. Não viemos cobrar, viemos propor e ajudar", disse Nadim Donato, presidente doOutro pedido foi de redução edee taxas municipais. O prefeito garantiu que a prefeitura tem feito estudos no sentido de rever a maioria das taxas, o que pode aliviar para o boldo dos empresários.Atualmente, estabelecimentos como supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias, sacolões, entre outros, estão no rol de atividades autorizadas a abrir as portas, desde 11 de janeiro.Kalil justificou o fechamento do comércio não essencial ao dizer que a COVID-19 “” em BH.A ção foi acatada pelo juiz Wauner Batista Ferreira Machado, da 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, que derminou a reabertura do comércio a partir de 29 de janeiro. A PBH informou que recorreu da decisão.Em BH, segundo dados dessa terça-feira (19/01) da prefeitura, 2.087 vidas já foram perdidas para a infecção causada pelo novo coronavírus. São 78.822 casos positivos: 6.010 pessoas ainda apresentam sintomas da doença e 70.725 recuperadas.Principal preocupação da prefeitura, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a COVID-19 aumentou em BH: de 82,9% para 84,3%, também divulgado nessa terça. Com isso, o indicador se mantém na zona crítica da escala de risco, acima dos 70%.