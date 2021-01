BH: 'Vacinas acabaram, isso é grave', diz comerciante em reunião com Kalil

Presidente ACMinas, José Anchieta da Silva, participou de reunião com outros representantes de entidades empresariais (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



O presidente da Associação Empresarial e Comercial em Minas (ACMinas), José Anchieta da Silva, participou de reunião na tarde desta quarta-feira (20) com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), e apontou a inquietação do chefe do Executivo municipal com relação à imunização contra a COVID-19 na capital.









Estado de Minas entrou em contato com as secretarias de Saúde municipal e estadual e também com o Ministério da Saúde para apurar a previsão de nova distribuição do imunizante e não obteve retorno até a publicação desta matéria.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), a Unidade Regional de Saúde de Belo Horizonte recebeu 178.080 doses da vacina contra COVID-19. Desse total, 135.720 são pertinentes à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e o restante foi encaminhado às cidades da região metropolitana. A reportagem doentrou em contato com as secretarias de Saúde municipal e estadual e também com o Ministério da Saúde para apurar a previsão de nova distribuição do imunizante e não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Flexibilização

A intenção da reunião na prefeitura era viabilizar a reabertura do comércio e solicitar a isenção e redução de impostos municipais. O representante do empresariado, no entanto, disse que o compromisso do prefeito é abrir a cidade com segurança.





“Pedimos um pouco mais de paciência aos empresários. Todos nós queremos abertura com segurança. A abertura já está no caminho”, disse José Anchieta. Na próxima semana haverá uma nova reunião. A expectativa é de que haja o anúncio da flexibilização com funcionamento intercalado do comércio, abrindo três dias e fechando quatro.