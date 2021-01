Comércio vê chegada de vacinas como esperança para reabertura, diz CDL-BH

Dede, o comércio devê a chegada das 577.680 doses da vacina contra o novocom alívio e esperança de dias melhores. Em contrapartida, o setor ainda aguarda auxílio do poder público para recuperação, pois entende ter sido um dos mais sacrificados.

“A vacinação em massa da população conseguirá garantir um retorno seguro ao trabalho e ajudar na retomada do crescimento. Mas a imunização é um processo demorado, e os setores de comércio e serviços, em especial, necessitam do apoio do poder público em todos os níveis, municipal, estadual e federal”, disse o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (),