CDL/BH não vai participar de manifestação marcada para próxima semana

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informou em nota divulgada à imprensa que não vai participar de uma manifestação marcada para a próxima segunda-feira (11/1) na capital. O motivo do protesto é o fechamento do comércio, decretado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), para tentar conter a transmissão da COVID-19.





Na nota, a entidade reconhece o poder de manifestações públicas, mas acredita que não é o momento para estimular aglomerações. Além disso, afirma que está buscando o diálogo com a administração pública para encontrar uma alternativa para o funcionamento do comércio. A CDL destaca, ainda, que nesta quinta-feira (7/1) enviou um ofício ao prefeito Alexandre Kalil pedindo uma reunião para discutir o fechamento do comércio.

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) é outra entidade que também desmente estar participando da manifestação marcada para a próxima semana. Em seu site, a associação informa que sua marca também está sendo usada indevidamente, em divulgação do protesto nas redes sociais. Reafirma que não incentiva atos que gerem aglomerações e está buscando o diálogo para resolver a situação.

Leia a nota da CDL/BH na íntegra:

"A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) informa que, ao contrário do que está sendo divulgado em redes sociais e aplicativos de mensagens, a entidade não irá participar de manifestação prevista para esta segunda-feira, dia 11. A logo da entidade foi anexada como uma das organizadoras do evento sem autorização.





Acreditamos no poder das manifestações públicas, mas sabemos que o momento não é propício para estimular aglomerações. Por isso, a entidade segue atuante e buscando diálogo com a administração para chegarmos à melhor alternativa para o funcionamento do comércio. Nesta quinta-feira, dia 7, enviamos ao prefeito, Alexandre Kalil, um ofício assinado por nós e também por outras 23 entidades do setor produtivo da capital, solicitando uma reunião, para que possamos dialogar e discutir as novas regras para o funcionamento do comércio da capital, preservando vidas e também a saúde da economia da cidade.





O objetivo é apresentarmos sugestões e propostas viáveis para que o comércio de Belo Horizonte não sofra ainda mais prejuízos, bem como alternativas para amenizar os impactos que um novo fechamento trará ao comércio da cidade."





Reunião com o prefeito





Entidades que representam diversos setores econômicos da capital estiveram reunidas na manhã desta quinta-feira (7/1) e decidiram enviar um ofício ao prefeito Alexandre Kalil solicitando uma reunião para discutir as novas regras para o funcionamento do comércio.

As entidades esperam ser recebidas pelo prefeito para que possam apresentar alternativas para amenizar os impactos que um novo fechamento trará ao comércio da cidade. A reunião contou com a participação de dirigentes de 24 entidades representativas das mais diversas atividades econômicas. Além da CDL/BH, estiveram presentes as seguintes entidades:

• Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel-MG)

• Associação de Comerciantes do Hipercentro

• Associação Comercial e Empresaria de Minas (ACMinas)

• Associação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão)

• Associação Comercial do Barro Preto (Ascobap)

• Associação Mineira de Empresas de Moda - Instituto AMEM

• Galeria do Ouvidor

• Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais (CMI)

• Sindicato dos Estabelecimentos de Natação, Ginástica, Recreação e Cultura Física

• Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais (Fecemg)

• Associação Mineira dos Supermercadistas (Amis)

• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg)

• Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG)

• Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios de Belo Horizonte (Sincopeças)

• Convention Bureau

• Sindicato dos Transportadores de Escolares da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Sintesc)

• Sindicato dos Trabalhadores de Salão de Beleza e Similares de Belo Horizonte (Sindbeleza)

• Associação dos Revendedores de Veículos no Estado de Minas Gerais (ASSOVEMG)

• Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores de MG (SiproCFC)

• Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce)

• Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis do Estado de Minas Gerais (SINDLOC-MG)

• Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de Belo Horizonte (Sincateva)

• Associação das Concessionárias de Veículos de BH

