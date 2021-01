Empresários de BH procuram Kalil para discutir fechamento do comércio

Shopping centers estão entre os estabelecimentos comerciais que terão de fechar as portas em BH a partir de segunda-feira (11/1) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Representantes de diversos setores econômicos de Belo Horizonte anunciaram, nesta quinta-feira (7/1), que irão solicitar uma reunião com o prefeito Alexandre Kalil para discutir as regras de funcionamento do comércio. Nessa quarta, Kalil anunciou a suspensão das atividades comerciais não essenciais na capital, como tentativa de conter a alta dos números da COVID-19 na cidade.

Membros da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (Abrasel-MG), Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), entre outras entidades de classe devem apresentar à Prefeitura de Belo Horizonte sugestões para evitar prejuízos aos empresários.

“Todo mundo está disposto a dialogar e colaborar para que possamos preservar vidas e também a saúde da economia da cidade. Neste momento, é muito importante o diálogo com o poder público”, declarou o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva.

O grupo se reuniu na manhã desta quinta (8/1) e irá formalizar o requerimento de reunião com o prefeito por meio de ofício.

COVID-19 em Belo Horizonte

De acordo com o último boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a a ocupação de leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID-19 na capital subiu de 83,5%, para 86,1%. O indicador é o único dos três do informe que está no alerta vermelho, quando a demanda é superior a 70%. Veja como funcionam os indicadores.

Por outro lado, a ocupação de leitos de enfermaria teve uma leve queda nas últimas 24 horas. O índice foi de 67,3% para 63,9%. Nessa terça-feira, o número estava próximo do alerta vermelho, que, assim como para vagas de UTI, é considerado quando as vagas ultrapassam 70% de demanda. Atualmente, o indicador está no amarelo, que é quando o número fica entre 50% e 69%.

A taxa de transmissão, também conhecida como Rt, foi de 1,07 para 1,06. Apesar da queda, o indicador também está no alerta amarelo, uma vez que o verde, também chamado de fase de controle, é considerado quando o número está abaixo de 1.

Belo Horizonte já registrou, até o momento, 65.848 casos confirmados de COVID-19, além de 1.915 mortes provocadas pela doença. Outros 108 óbitos estão sob investigação.

Veja abaixo a lista das 24 entidades que devem se reunir com a PBH