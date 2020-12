COVID-19: Betim proíbe a realização de eventos com mais de 100 pessoas

(foto: Prefeitura de Betim/Divulgação )

“Nos próximos 30 dias estão proibidos eventos com público superior a 100 pessoas." Um decreto foi assinado nesta segunda-feira (14/12) pelo prefeito de Betim, Vittorio Medioli, que será publicado no Diário Oficial do município nesta terça-feira. O anúncio, por enquanto, ocorreu apenas nas redes sociais.









A medida é consequência de uma festa, batizada “Festa Emotion”, que aconteceu num sítio, numa área de 20 mil metros quadrados, na noite de sábado (12/12), mas que provocou uma grande aglomeração , pois no local havia cerca de 600 pessoas.





O caso ganhou repercussão nacional, pois a maioria das pessoas não estava usando máscaras e nem havia um distanciamento seguro de, no mínimo, dois metros, entre as pessoas.





Com validade de 30 dias, o decreto suspende todos os eventos com público superior a 100 pessoas. Na mesma publicação, ficam autorizados, sem a necessidade de alvará, eventos com capacidade de até 24 pessoas.





Entre 25 a 100 convidados, será necessária a solicitação de alvará para a realização. Os pedidos para essas permissões devem ser encaminhados pelos responsáveis para a Vigilância em Saúde de Betim. Nessa solicitação, devem constar todos os detalhes e os protocolos de biossegurança.





Já os eventos acima de 100 pessoas estão, terminantemente, proibidos. A medida atinge eventos religiosos, casamentos, shows, exposições, seminários e congressos que estejam acima do limite permitido.





“Apesar de Betim apresentar índices satisfatórios de casos de coronavírus e possuir ampla estrutura assistencial para atender a população, tomamos essa decisão de proibir eventos com mais de cem pessoas. Algumas cidades do entorno que não têm a capacidade de atendimento que temos restringiram a realização desses eventos, e, com isso, alguns deles se transferiram para Betim, sendo muitos, ilegais. Isso está gerando uma situação que requer preocupação e cuidados”, ressalta o decreto.





Também em nota, o município destaca que tem uma retarguarda de estrutura de saúde com 105 leitos de UTI e 115 clínicos. O balanço feito nesta segunda-feira mostra que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 55%. A ocupação dos leitos clínicos é de 34%.