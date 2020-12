Sem restringir consumo de bebidas alcoólicas, Betim segue na Onda Verde

Parque de diversão está, por Decreto, permitido funcionar em Betim. Em breve um já estará funcionando no Shopping Partage. (foto: Redes Sociais/Divulgação)

A prefeitura de Belo Horizonte anunciou medidas para tentar frear o avanço dos índices da COVID-19 como a proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas dependências de bares e restaurantes. Betim, na Grande BH, anunciou que se manterá na Onda Verde do Programa Minas Consciente do Governo do Estado e, portanto, o comércio não essencial continuará funcionando.

Por enquanto, não há previsão de mudança nos protocolos de permissão do funcionamento do comércio como redução do horário ou proibição do consumo de bebida alcoólica. Por nota, a prefeitura de Betim informou que "a gestão municipal segue acompanhando a situação atual e, até o momento, não há novas decisões a serem anunciadas".

Os donos de bares e restaurantes da cidade, porém, temem que o comportamento dos clientes acabe levando a prefeitura a adotar uma medida restritiva semelhante à da capital. Proprietário de um restaurante no bairro PTB que não quis se identificar, contou que os bares e restaurantes estão ficando lotados. “Eu preciso trabalhar, mas também não posso arriscar. Estou tomando todos os cuidados possíveis. Por isso, não tenho feito eventos no meu estabelecimento, mas o pessoal está sem critério nenhum. Fico preocupado porque vejo muitos exagerando, muita gente indo a festas e boates fechadas, fazendo eventos, sem critérios", afirmou.

Cidade já registra 8.604 casos de COVID-19

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde de Betim, nesta sexta-feira (4/12), há 8.604 casos confirmados da COVID-19, sendo 7.940 recuperados e 398 em acompanhamento e 256 óbitos. Nos últimos 11 dias a cidade contabilizou 12 mortes pelo novo coronavírus.

A taxa de internação nos leitos exclusivos para o COVID-19 em Betim está em 23% nos leitos clínicos (dos 115 leitos, 26 estão ocupados). Quanto ao CTI, a taxa de ocupação é de 54% (dos 105 leitos, 57 estão ocupados).

Desde o dia 30 de Outubro, através do Decreto nº 42.336, a prefeitura de Betim liberou cinemas, boliches, circos, parques de diversões, feiras, exposições, congressos, seminários, festas, eventos, casas de danças e shows, dentre outras atividades, desde que sigam as medidas de biossegurança. Na tarde desta sexta-feira (4/12), um parque de diversões estava sendo montado no Shopping Partage Betim, que fica na Rodovia Fernão Dias.