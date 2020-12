Betim: bares seguem descumprindo normas impostas pela prefeitura

Bares da Avenida Belo Horizonte, no Bairro Niterói, em Betim, foram flagrados sem distanciamento entre as pessoas, que também não usavam máscaras (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Desde o início da pandemia, cerca de 7 mil estabelecimentos foram visitados pelos fiscais da Vigilância Sanitária de Betim. A partir desta segunda-feira (7/12), uma força-tarefa será feita para aumentar as orientações aos estabelecimentos e à necessidade de cumprimento das normas sanitárias para evitar o avanço da COVID-19. Porém, vídeos continuam circulando pelas redes sociais de bares e restaurantes que descumprem as medidas de biossegurança. Na noite do último domingo (6/12), um vídeo foi feito na Avenida Belo Horizonte, no Bairro Niterói, e outro na Arthur Trindade, bairro Jardim Alterosa que demonstra o desrespeito.

Vídeo de bar mostra o desrespeito às normas sanitárias; prefeitura de Betim reforça a fiscalização no comércio a partir desta segunda-feirahttps://t.co/dgezmlnamD pic.twitter.com/rs2C2371li — Estado de Minas (@em_com) December 7, 2020



Somente a Diretoria de Vigilância em Saúde recebeu 855 denúncias relacionadas à COVID-19, por meio da Ouvidoria, como surtos da doença em empresas, descumprimento de decretos, aglomerações, não utilização de álcool e máscaras de proteção pelos estabelecimentos. Segundo a prefeitura, destas, 755 já foram atendidas. Outras 344 denúncias chegaram pelo número 334 na recepção do setor. Destas, 273 já foram atendidas.

As equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde de Betim percorrerão diversos estabelecimentos. Além das fiscalizações, que já vêm acontecendo e que preveem multas e até o fechamento de estabelecimentos, os profissionais irão atuar, neste momento, para educar e conscientizar os responsáveis pelos estabelecimentos a adotarem as medidas corretas de proteção e segurança.

Nos locais visitados, serão dadas orientações como a correta limpeza das superfícies, distanciamento entre pessoas, utilização de produtos de limpeza autorizados pela Anvisa, como deve ser a disponibilização de lixeiras, sabão líquido e álcool em gel, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. O principal objetivo é reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus para os trabalhadores e para o público em geral.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Nilvan Baeta, com a chegada do final do ano, é comum que as pessoas saiam mais de casa para fazer compras ou confraternizar. “Por isso, vamos intensificar a fiscalização dos estabelecimentos, com um mutirão na região central e nas principais avenidas da cidade. A fiscalização tem um objetivo educativo, neste momento, para que os estabelecimentos e as pessoas não se descuidem das medidas de prevenção à COVID-19”, explica.

Aqueles que não cumprirem ou não se adequarem às medidas, poderão receber auto de infração que pode levar até a interdição do estabelecimento. “Queremos evitar o fechamento de estabelecimentos comerciais, por isso é tão importante realizar as fiscalizações e tentar garantir que as normas sejam cumpridas e que o comércio possa prosperar neste fim de ano. A pandemia ainda não acabou e não podemos afrouxar as medidas de prevenção para conseguirmos manter o município na onda verde, com menos restrições”, destaca.

Para denunciar o descumprimento de normas em geral o telefone da ouvidoria municipal é 3512-3453 e 3512-3315, ou pelo e-mail faleouvidoria@betim.mg.gov.br. Para questões sanitárias sobre o manejo preventivo da COVID-19 ou dúvidas sobre a adoção de medidas de segurança e proteção, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Diretoria de Vigilância em Saúde pelo telefone (31) 3512-3693.

Betim na onda verde

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a microrregião de Betim, composta por 13 municípios, permanece na onda verde do Plano Minas Consciente, conforme o Boletim Especial da COVID-19, nº 14, emitido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), em 3 de dezembro. Dessa forma, os serviços classificados como não essenciais continuam com a autorização de funcionamento.