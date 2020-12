Betim permanece na onda verde, mas prefeitura segue em alerta

Agentes da Vigilância Sanitária de Betim fizeram campanha no comércio para alertar sobre os cuidados com a biossegurança. (foto: Prefeitura Betim/Divulgação)

Muitas cidades mineiras voltaram à onda amarela do Programa Minas Consciente devido ao aumento nos casos de contágio pelo novo coronavírus. Porém, a microrregião de saúde de Betim, composta por 13 municípios, permanece na onda verde, conforme comunicado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), na manhã desta quinta-feira (3/12). Dessa forma, os serviços classificados como não essenciais continuam com a autorização de funcionamento.

Dados dos boletins epidemiológicos de Betim apontam que em 10 dias houve 700 novos casos da COVID-19 confirmados e 10 mortes pela doença no período (média de uma morte por dia). Atualmente, há 293 pessoas sendo acompanhadas e as vagas para internação seguem favoráveis, sendo os leitos de CTI com 44% de ocupação e 18% nos leitos clínicos.

A permanência da cidade na onda verde levou em consideração indicadores epidemiológicos locais, bem como o número de leitos disponíveis no SUS e a taxa de ocupação destes. Conforme o boletim, a classificação do grau de risco agrupado de Betim caiu, de 12 para 10, no período de 28 de novembro a 5 de dezembro.

Cálculo do risco

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Guilherme Carvalho, a realidade do município de Betim é diferente dos outros da Macrorregião Centro que regrediram à onda amarela. “Nós conseguimos organizar nossa rede de assistência, com a criação de 115 leitos clínicos e 105 leitos de CTI exclusivos para a COVID-19, o que permite o atendimento oportuno aos pacientes com suspeita da doença. Isso reflete no cálculo do grau de risco agrupado que como dito influenciou na manutenção na onda verde”.

O secretário reforça ainda que, mesmo o município permanecendo na onda verde, é necessário que a população mantenha os cuidados, respeitando as regras de distanciamento, higiene das mãos e uso de máscaras. Além disso, os estabelecimentos comerciais também devem manter as medidas sanitárias necessárias para prevenção e não propagação da COVID-19 no município.

A Vigilância Sanitária fez visitas ao comércio da cidade para pedir que mantenham os protocolos de biossegurança e a prefeitura está divulgando folder digital orientando a população. “Para que Betim não recue para ondas mais restritivas, cada um precisa fazer a sua parte”, diz a mensagem. No mês de novembro foram realizados pelo SUS Betim 6.079 testes para detecção da COVID-19.