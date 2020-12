A maior parte dos asilos de Uberaba não pode receber novas internações

Familiares de idosos reclamam de falta de vagas em ILPIs de Uberaba (foto: Creative Commons) Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, devido a situação da pandemia da COVID-19 e diante da obrigatoriedade das exigências da Vigilância Sanitária (VISA) da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), grande parte das instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs) não está apta a receber novas internações.

Das 32 ILPIs existentes em Uberaba, segundo informações da Secretária Municipal de Saúde, a maior parte está parcialmente interditada, com novas inspeções agendadas ou aguardando uma nova reinspeção. No caso de interdição parcial, não há a interrupção da atividade, mas impedimento de realizar novos acolhimentos de idosos.



Por outro lado, sete ILPIs de Uberaba estão com os alvarás sanitários liberados pela VISA. Ainda conforme informações de relatório da SMS, duas instituições foram totalmente interditadas devido a surto da COVID-19.

A promotora de Justiça, Cláudia Alfredo Marques Carvalho, responsável pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Idosos, em Uberaba, disse que a maioria das ILPIs da cidade não providencia as adequações necessárias para o funcionamento correto e obrigam a Secretaria de Saúde, através da VISA, a comparecer no estabelecimento inúmeras vezes para confirmar se cumpriram todas as adequações necessárias.

“Além disso, todos eles sabem que precisam renovar o Alvará da Vigilância Sanitária anualmente. Eles têm que solicitar a inspeção para renovação do Alvará e se tiver qualquer irregularidade no estabelecimento, a VISA constata e estabelece prazo para adequação. Se esses estabelecimentos funcionassem corretamente durante todo o tempo, não haveria necessidade de uma nova inspeção para constatar se fizeram as adequações das irregularidades constatadas na primeira e inspeção”, afirmou a promotora de justiça.

Familiares de idosos reclamam sobre dificuldades de encontrar vagas

O Estado de Minas recebeu algumas reclamações de familiares de idosos que lamentaram a falta de vagas em ILPIs de Uberaba devido a lotação máxima, interdições parciais ou porque os locais estão aguardando a inspeção da Visa e, desta forma, não estão autorizados a receber novas internações.

“Em relação às reclamações das famílias, que estão encontrando dificuldade de encontrar vagas nas instituições, na verdade essa política de acolhimento precisa mudar. Com o aumento da população idosa não há viabilidade do poder público acolher todos os idosos que as famílias querem colocar em instituição. As famílias vão ter que se organizar e cuidar de seus idosos. E a política de institucionalização precisa mudar para uma política de apoio, assim como se faz em relação às crianças. Cerca de metade das famílias que colocam os idosos em instituição alegam que não podem cuidar porque precisam trabalhar. Uma creche para idosos seria o suficiente e adequado para o cuidado. O idoso não precisa morar na instituição”, considerou Cláudia Carvalho, responsável pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Idosos, em Uberaba.