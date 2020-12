Nova Lima proíbe consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes

Em Nova Lima, 52 pessoas já morreram vítimas da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 13/08/2020)







A Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decidiu seguir a capital e também proibiu, a partir de segunda-feira (7/12) o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e outros estabelecimentos do município para evitar aglomerações que facilitam a contaminação pelo coronavírus.















No entanto, na noite passada, a prefeitura publicou em seu site o Decreto nº 10.589. Assinado pelo prefeito Vitor Penido (DEM), que testou positivo para a doença nesta semana e chegou a ser hospitalizado , o documento leva em conta “o aumento significativo de casos notificados e de internação hospitalar em decorrência da COVID-19, conforme boletim epidemiológico (...)”.





“Ficam proibidos, a partir do dia 7 de dezembro de 2020 (inclusive), a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas no interior e adjacências de feiras públicas, feiras licenciadas em propriedades públicas e privadas, bares, restaurantes, cantinas, empórios, lanchonetes, padarias, lojas de conveniência instaladas em postos de gasolina, praças de alimentação em galerias, shopping centers e qualquer serviço de alimentação aberto ao público, adquiridas ou não no local”, fixa o decreto.





Ainda segundo a nova regra, a venda de álcool só será permitida para entrega ou retirada no local da compra. A prefeitura também veta a utilização de espaços públicos, como ruas e praças, para a realização de churrascos, preparo de alimentos e consumo de bebidas alcoólicas em grupo.