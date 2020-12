Prefeito de Nova Lima é internado após testar positivo para COVID-19

Prefeito de Nova Lima, na Grande BH, Vitor Penido tem 78 anos (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)









Além do prefeito de Nova Lima, sua esposa, Iêda Magalhães, também está infectada pela COVID-19. Assim como o marido, seu estado de saúde é estável. De acordo com a assessoria do chefe do Executivo, Penido aguarda alta médica para voltar a trabalhar.





Nova Lima já registrou 5.107 casos confirmados de COVID-19 e 52 óbitos. Minas Gerais, por sua vez, já confirmou 424.155 diagnósticos positivos e 10.121 falecimentos pelo novo coronavírus.

