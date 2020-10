Grupo protesta para pedir flexibilização do setor de eventos em BH

Manifestantes usaram preto em forma de protesto (foto: João Teixeira Filho)



Produtores de eventos e entretenimento, técnicos, artistas e outros agentes da indústria de eventos protestaram na tarde desta segunda-feira (5) para pedir a flexibilização do setor em Belo Horizonte. O grupo se reuniu na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH, e seguiu para a porta da prefeitura, na Avenida Afonso Pena.





Vestidos de preto em sinal de luto da economia, os manifestantes pedem “socorro”. “A primeira coisa que queremos é ter o direito de trabalhar”, afirma Karla Delfim, diretora da Associação Brasileira de Eventos (Abrafesta) e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais (Sindiprom-MG).









“Sabemos que não vamos voltar de imediato com os grandes shows, mas a gente precisa que os pequenos voltem. O número de demissões foi enorme, a gente não consegue mensurar. Mas a gente quer voltar”, defende Karla, que compara com a reabertura dos bares e restaurantes.





“Se podem 200 pessoas em um grande restaurante, o que é normal com os protocolos, a gente pode voltar com uma festa de casamento, um evento empresarial. Todo mundo com toda segurança que mandam a OMS e o SUS cumprindo exigências da Anvisa. Desde antes da pandemia, o segmento de eventos é o que mais cumpre protocolos, porque somos muito fiscalizados. Não precisa voltar 100%, vamos voltar com 30% e vai aumentando. A gente quer fazer a nossa engrenagem funcionar”, explica.





Também diretora-executiva de uma empresa de eventos da capital, Karla conta que o setor já esteve em reuniões na prefeitura, mas ainda não obteve retorno. O episódio é quase o mesmo com o Sindicato Intermunicipal das Empresas de Bufês de Minas Gerais (Sindbufê/MG). Segundo o presidente João Teixeira Filho, o sindicato chegou a ter uma reunião com a prefeitura para entregar a sugestão de protocolo para funcionamento. Foi dado um prazo de 30 dias para retorno e nada foi recebido até o momento.





“Já está insustentável essa situação. Com tudo que foi flexibilizado, a gente quer a liberação dos eventos, mesmo que com restrições, mas que volte”, disse João Teixeira, que afirma que o setor “está esquecido”. Ele avalia que toda a cadeia do segmento de eventos teve prejuízo de mais de R$ 100 milhões durante a quarentena. Para o sindicato, mais de 5 mil pessoas ficaram desempregadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte somente na área de bufês.

Prefeitura avalia retorno

A Prefeitura de Belo Horizonte afirma que representantes do setor de eventos – assim como os das demais atividades ainda não autorizadas a funcionar – estão em constante diálogo com a prefeitura na busca pela construção de alternativas e de soluções para minimizar os impactos da pandemia e para uma eventual retomada.