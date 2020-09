Confira quais cidades mineiras poderão reabrir cinemas e retomar eventos culturais

São João del-Rei é uma das cidades beneficiadas pela flexibilização, mas vai manter igrejas históricas fechadas (foto: Reprodução Facebook/Prefeitura de São João del-Rei)

Quase 100 municípiospoderão permitir o funcionamento de shows em, cinemas, teatros, exposições e bufês de festas a partir deste sábado (19). Os 96 municípios integram as macrorregiões Oeste e Centro-Sul de Minas Gerais e passarão a integrar a onda verde do programa, último nível do plano de retomada segura das atividades econômicas liderado pelo governo do estado. Os municípios dessas regiões poderão retomar a maior parte das atividades econômicas suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus, respeitando, porém, os protocolos sanitários estipulados, como distanciamento e práticas de higiene.





A decisão pelo avanço dessas localidades para a onda verde foi tomada por unanimidade pelo Comitê Extraordinário dalevando em consideração uma melhora do grau de risco observado nessas regiões, que migrarão da fase 2 para a última categoria do plano, em que é permitido o funcionamento de serviços não essenciais com alto risco de contágio.Segundo boletim do governo estadual, “as ondas possuem uma lógica gradual e sequencial de abertura, para que a retomada se dê de forma progressiva na sociedade, observando os impactos na rede assistencial.” Entre os indicadores observados na decisão estão a taxa de ocupação de leitos de UTI e o índice atual de transmissão. Além de Oeste e Centro-Sul, integram a onda verde as regionais Norte e Triângulo do Sul.A deliberação do Comitê Estadual da COVID-19, entretanto, não gera mudança automática nos protocolos dos municípios. Embora respaldados pelo plano, cabem aos prefeitos ou comitês municipais as decisões segundo os próprios critérios de avaliação.

Cidades históricas

Polos turísticos do estado, São João del-Rei e Tiradentes são exemplos de cidades da região Centro-Sul que não migrarão de imediato para a onda verde. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de São João del-Rei, as igrejas históricas permanecerão fechadas para visitação e os espetáculos em bares e restaurante continuarão proibidos. As autoridades do município avaliam que ainda há uma alta taxa de contaminação e que, em razão disso, aguardarão melhora no grau de risco pra avançar no plano de reabertura.

Já a Prefeitura de Tiradentes informou que permanecerá na onda amarela, pois, embora os índices regionais estejam bons, temem falta de medicação nos leitos de UTI, situação registrada em outras localidades.





Região Centro-Sul:

Região Oeste:

Além dos setores já retomados nas ondas vermelha e amarela, com a onda verde voltarão a funcionar as seguintes atividades:- Eventos artísticos, como produção teatral, musical e de dança e circo;- Cinemas;- Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;- Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;- Bares com entretenimento (shows e espetáculos);- Serviços de colocação de piercings e tatuagens.• Alfredo Vasconcelos• Alto Rio Doce• Anto%u0302nio Carlos• Barbacena• Barroso• Bom Sucesso• Capela Nova• Caranai%u0301ba• Carandai%u0301• Casa Grande• Catas Altas da Noruega• Cipota%u0302nea• Conceic%u0327a%u0303o da Barra de Minas• Congonhas• Conselheiro Lafaiete• Coronel Xavier Chaves• Cristiano Otoni• Desterro de Entre Rios• Desterro do Melo• Dores de Campos• Entre Rios de Minas• Ibertioga• Ibituruna• Itaverava• Jeceaba• Lagoa Dourada• Lamim• Madre de Deus de Minas• Nazareno• Ouro Branco• Paiva• Piedade do Rio Grande• Piranga• Prados• Queluzito,• Resende Costa• Ressaquinha• Rio Espera• Rita%u0301polis• Santa Ba%u0301rbara do Tugu%u0301rio• Santa Cruz de Minas• Santa Rita de Ibitipoca• Santana do Garambe%u0301u• Santana dos Montes• Sa%u0303o Bra%u0301s do Suac%u0327ui%u0301• Sa%u0303o Joa%u0303o del Rei• Sa%u0303o Tiago• Sa%u0303o Vicente de Minas• Senhora de Oliveira• Senhora dos Reme%u0301dios• Tiradentes• Aguanil• Arau%u0301jos• Arcos• Bambui%u0301• Bom Despacho• Camacho• Campo Belo• Cana Verde• Candeias• Carmo da Mata• Carmo do Cajuru• Carmo%u0301polis de Minas• Cla%u0301udio• Co%u0301rrego Danta• Co%u0301rrego Fundo• Cristais• Divino%u0301polis• Dores do Indaia%u0301• Estrela do Indaia%u0301• Formiga• Igaratinga• Iguatama• Itaguara• Itapecerica• Itatiaiuc%u0327u• Itau%u0301na• Japarai%u0301ba• Lagoa da Prata• Martinho Campos• Medeiros• Moema• Nova Serrana• Onc%u0327a de Pitangui• Para%u0301 de Minas• Passa Tempo• Perdiga%u0303o• Piracema• Pitangui• Santana do Jacare%u0301• Santo Anto%u0302nio do Amparo• Santo Anto%u0302nio do Monte• Sa%u0303o Francisco de Paula• Sa%u0303o Jose%u0301 da Varginha• Sa%u0303o Sebastia%u0303o do Oeste• Serra da Saudade• Tapirai%u0301*Estagiário sob supervisão