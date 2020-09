COVID-19: unidade de saúde de Divinópolis pede descredenciamento de leitos de UTI neopediátricos

O hospital é o único com condições para leitos de UTI pediátricos na macrorregional Oeste. (foto: Divulgação/CSSJD)

O Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, solicitou à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), o descrendenciamento dos cinco leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) neopediátricos exclusivos para tratamento da COVID-19. O hospital alegou baixa demanda por internações e alto custo para manter o serviço.

A unidade também menciona o avanço do município para a onda verde do programa estadual Minas Consciente. Atualmente, ela conta com 15 leitos em geral, sendo seis neonatais e dois pediátricos pelo Sistema Único de Saúde (Sus) e outros dois para a saúde suplementar, além dos cinco de exclusividade para o estado e tratamento do novo coronavírus.

“Por isso não justifica manter um espaço totalmente equipado, com uma equipe médica e assistencial completa, estando os mesmos à disposição 24 horas e sem receber pacientes, uma vez que são tão necessários em outras áreas do complexo de saúde”, justificou.

Único prestador

O Comitê Macrorregional de Enfrentamento ao Coronavírus estudará junto à Ses uma outra forma de custeio para que estes leitos não sejam descredenciados. Segundo a Superintendência Regional de Saúde (SRS), eles são os únicos com UTI pediátrica para atender os 53 municípios do território. Ainda segundo a Superintendência, não há outro prestador com condições de assumi-los.

A preocupação principal da regional é com o retorno às aulas. “Com as recomendações da Organização Mundial de Saúde de que o retorno às aulas é fundamental para se pensar a abertura da economia e também do Conselho Regional de Educação orientando a volta às aulas presenciais, a manutenção destes leitos são essenciais”, afirmou em nota a Superintendência.

A SRS ainda destacou o caso de Síndrome Inflamatória Pediátrica (SIM-P) associada à COVID-19 registrada na região. O paciente é morador de Oliveira. A síndrome é quando a criança evolui de forma grave com insuficiência respiratória e cardíaca aguda, doença renal, e também apresenta sintomas semelhantes à doença de Kawasaki, como febre, manchas vermelhas na pele, conjuntivite, edema de pés e mãos.

O hospital é o único hoje com condições de receber pacientes que evoluem para esta síndrome. Com base neste cenário, o Comitê recomendou que o CSSJD permaneça com os cinco leitos de UTI pediátricos exclusivos para tratamento de pacientes com quadro clínico compatível com a doença.

Balanço

Desde o início da pandemia, Divinópolis registrou 27 casos confirmados do novo coronavírus em crianças de 0 até nove anos. Outros 46 pacientes tinham idade entre 10 e 19 anos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) apontam que há quatro crianças internadas com COVID-19 na cidade, sendo duas moradoras locais e outras duas de São Sebastião do Oeste e Lagoa da Prata.

