Ampliação de leitos em Minas ficará como legado pós-pandemia, diz governo

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, nenhum paciente infectado com a COVID-19 que tenha apresentado o quadro grave da doença ficou sem assistência até o momento. Amaral também afirmou que, no momento de maior crise do coronavírus no estado, que 2.766 leitos foram ocupados. Atualmente, são 2.369 vagas preenchidas, sendo 858 delas por pacientes que contraíram a enfermidade. A taxa de ocupação das UTIs é de 61,61%.









Ainda segundo Amaral, a demanda continuará sendo observada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/MG). “Esses leitos não são simplesmente encaminhar respiradores. Precisávamos ter estrutura física, equipamentos, ventiladores, monitores, camas, bombas de infusão, além de ter o componente mais difícil, que não basta ter recurso financeiro, mas, também, o tempo que se leva para formação, que são os recursos humanos. Todo o plano de contingência foi ativado”, concluiu.





Em relação aos leitos de enfermaria, Minas, atualmente, tem 21.066 vagas, sendo 11.901 preenchidas. Deste último número, 1.524 pacientes estão com COVID-19 ou com suspeita. A proporção de leitos ocupados é de 59,60%. Em fevereiro, o número de vagas disponíveis eram de 11.625.





Com os índices de ocupação de leitos em Minas Gerais nos menores patamares desde o início da pandemia da, o governo agora pensa em manter a ampliação de vagas como legado, principalmente as. Atualmente, sãoleitos em todo o estado, número maior que em fevereiro, quando tinhamvagas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas.