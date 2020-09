UFMG recruta mais voluntários para testes com a vacina chinesa contra a COVID-19

(foto: Thibault Savary/AFP)







Os testes com a CoronaVac, imunizante contra o coronavírus desenvolvido pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech, em Minas Gerais, entraram na reta final de recrutamento de voluntários. Desta vez, o Instituto de Ciências Biológicas (ICB), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vai selecionar 200 pessoas.









Além disso, o voluntário não pode ter sido contaminado pelo coronavírus, não pode participar de outros experimentos e precisa ter registro ativo no conselho profissional da sua atividade. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (31) 97171-2657.





No Brasil, a pesquisa é desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Em Minas, os testes estão por conta do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do ICB, coordenado por Mauro Martins Teixeira, professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia do ICB.