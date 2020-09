COVID-19: nova morte faz Samonte recuar e permanecer na onda amarela

Santo Antônio do Monte foi uma das primeiras cidades do Centro-Oeste a aderir ao Minas Consciente. (foto: Divulgação/Prefeitura de Samonte)

Com mais uma morte confirmada por COVID-19, o Comitê de Enfrentamento à doença de Santo Antônio do Monte (Samonte), na Região Centro-Oeste do estado, recuou e decidiu, nesta sexta-feira (18), manter a cidade na onda amarela do programa estadual Minas Consciente. A deliberação foi tomada um dia após ser anunciado que o município planejava o avanço gradual para a etapa mais flexível do plano com a retomada de eventos, parques, músicas ao vivo.

Desde o início da, o município, de aproximadamente 28,4 mil habitantes, já registrou oito óbitos em decorrência do novo coronavírus. Só na última semana foram dois. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta sexta-feira (18), a morte de uma mulher, de 52 anos, que estava internada no Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata. Ela ficou hospitalizada por um mês e morreu na quinta-feira (17).

O Comitê Macrorregional havia emitido, nessa quinta, nota técnica orientando que os municípios da microrregião de Lagoa da Prata/Santo Antônio do Monte não avançassem para a onda verde. Mesmo com a macro na fase mais ampla do programa, a micro não conseguiu atingir indicadores suficientes.

A morte provocou alerta. Além de seguir a orientação da macrorregional, o município também pediu colaboração da população. “A prefeitura solicita à população que continue seguindo os protocolos de prevenção à doença, com o uso de máscara, o uso de álcool em gel, evitar aglomerações, e lavar as mãos constantemente”, afirmou em nota. Santo Antônio do Monte foi uma das primeiras cidades da região a flexibilizar as atividades e a aderir ao “Minas Consciente”.

Alerta vermelho

A situação de preocupação se estende até Itaúna, também na região Centro-Oeste. A microrregião possui a pior pontuação do território Oeste. Com indicação para permanecer na onda vermelha, os municípios que a compõem decidiram seguir os protocolos da onda amarela. A micro é composta também por Itaguara, Itatiaiuçu e Piracema.

Em nota, a prefeitura de Itaúna, cidade referência, afirmou que a decisão foi baseada na possibilidade de escolha ofertada pelo programa estadual. Até essa semana, a macrorregional ainda estava na onda amarela. Itaúna tem 632 confirmações de COVID-19 e 10 mortes registradas. Embora os indicadores sinalizem situação de alerta, o município tenta amenizar ao mesmo tempo que pede colaboração da população.

“Mesmo com a alta testagem e com índices de mortalidade proporcionais menores do que do Estado e do Brasil, ressaltamos a importância da população seguir os cuidados necessários de higiene bem como o uso correto da máscara”, afirmou em nota.

A prefeitura ainda destacou o papel das empresas. “Os empreendedores do comércio, em especial de bares e restaurantes, também têm participação fundamental para que as regras sejam cumpridas e assim possamos evitar um aumento da doença, com consequente elevação da ocupação de leitos do hospital e, consequentemente, retrocesso na flexibilização da atividade econômica do município”.

Dentro da macrorregional Oeste, a micro de Pará de Minas também não conseguiu indicadores para avançar para a onda verde. Entretanto, o município decidiu seguir o território regional e publicou decreto ampliando a flexibilização, conforme protocolo da etapa mais avançada do estado.

