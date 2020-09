COVID-19: Itaúna ultrapassa 500 casos confirmados

Itaúna segue na Onda Amarela do Minas Consciente (foto: Divulgação/Prefeitura de Itaúna)

Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, ultrapassou a marca de 500 casos confirmados pela COVID-19. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (11), a cidade registrou 531 casos positivos. Em comparação com o mês anterior, houve um aumento de 100% no número de infectados.

Segundo o último informe divulgado pelo Hospital Manoel Gonçalves , que, além de Itaúna, também atende as cidades de Itaguara, Itatiaiuçu e Piracema, existem 16 pacientes internados, sendo oito no CTI e oito na enfermaria. Desse número, 15 são moradores de Itaúna.

Mesmo após a última reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento a COVID-19 ter classificado a microrregião que compreende as cidades de Itaúna, Itaguara, Itatiaiuçu e Piracema na, a prefeitura de Itaúna decidiu seguir na, adotando a classificação da macrorregião Oeste.

De acordo com o prefeito Neider Moreira, é muito importante manter as medidas de prevenção, para evitar um retrocesso na flexibilização. “Mesmo com a alta testagem e com índices de mortalidade proporcionais menores do que do estado e do Brasil, ressaltamos a importância de a população seguir os cuidados necessários de higiene bem como o uso correto da máscara” afirma.

“Todos os empreendedores do comércio, em especial donos de bares e restaurantes, também têm participação fundamental para que as regras sejam cumpridas e assim possamos evitar um aumento da doença, com consequente elevação da ocupação de leitos do hospital e, consequentemente, retrocesso na flexibilização da atividade econômica do Município” finaliza.

O município está há duas semanas sem novas mortes, contabilizando sete óbitos.