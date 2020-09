Viçosa adere ao Minas Consciente e migra para onda verde

Os bares, cinemas e clubes, antes fechados em Viçosa, agora poderão ser reabertos. (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)



LEIA MAIS 18:37 - 10/09/2020 COVID-19: em coletiva, PBH dirá rumos da flexibilização na capital; estágio atual deve ser ajustado

18:20 - 10/09/2020 COVID-19: Pará de Minas abre bares e restaurantes sem restrição de horário

19:23 - 10/09/2020 Governo de Minas libera Uberaba e região para avançar na onda verde



Ele se referia aos vários setores da classe empresarial que pressionam a administração municipal para o fim do isolamento social como forma de prevenção à COVID-19 e maior liberação da economia. “A pressão é muito forte sobre o comitê especial da doença que criamos, sobre a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, temo até mesmo pela nossa integridade física”, lamentou Chequer.



Viçosa, na Zona da Mata mineira, decidiu, nesta quinta-feira (10) aderir ao Programa Minas Consciente, do governo do estado, passando para a onda verde, fase mais permissiva do plano estadual. O Minas Consciente prevê, conforme parâmetros de acompanhamento da COVID-19 nos municípios e capacidade de atendimento aos doentes, quais atividades econômicas devem ser liberadas. Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito Ângelo Chequer fez um desabafo público. "Confesso a vocês, estou cansado e vamos perder essa luta (contra o novo coronavírus), por teimosia”, disse.Ele se referia aos vários setores da classe empresarial que pressionam a administração municipal para o fim do isolamento social como forma de prevenção à COVID-19 e maior liberação da economia. “A pressão é muito forte sobre o comitê especial da doença que criamos, sobre a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, temo até mesmo pela nossa integridade física”, lamentou Chequer.

Programas como o rodízio de CPF, pelo qual os moradores da cidade têm dias certos para se dirigirem às compras, no comércio local e às barreiras sanitárias ficam extintos. Clubes, bares e cinemas, que permaneciam fechados, vão ser abertos, com a adesão ao Minas Consciente e consequente migração para a onda verde do plano, conforme orientado pelo estado.



Balanço

De acordo com o último balanço, houve dois novos casos da COVID-19 confirmados em Viçosa, nesta quinta-feira (10). Uma mulher de 57 anos testou positivo em laboratório particular. Ela não apresentou sintomas. O segundo caso trata-se de um homem de 73 anos, que apresentou dor no corpo, cansaço e perda do apetite. O teste PCR foi feito no laboratório da Universidade Federal de Viçosa (UFV).



Com essas ocorrências, o município registra 315 casos positivos. São 29 pessoas em isolamento domiciliar, uma internada em leito clínico, dois óbitos e 283 curados. Nos hospitais, dois leitos clínicos estão ocupados com um paciente de Viçosa com diagnóstico positivo e um de Cajuri. Um paciente de Porto Firme está internado em UTI.

“As pessoas não conseguem entender que dependemos economicamente dos estudantes e que as aulas não vão voltar. Houve um declínio de apenas 5% nas notas fiscais emitidas em Viçosa e, em contrapartida, somos a cidade com os melhores índices de enfrentamento à COVID-19 na Região Sudeste e a segunda melhor do Brasil. Só que, agora, não interessa mais quantas vidas foram poupadas. Então, não reclamem se nossa estrutura de saúde não suportar”, alertou.