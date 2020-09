COVID-19: Pará de Minas vai para onda verde sem abrir mão de restrições

Com a permissão da mudança de onda da Macrorregião Oeste, passando de amarela para verde, a cidade de Pará de Minas já publicou decreto nesta sexta-feira (18) informando lojistas e empresários a respeito da liberação de novos segmentos comerciais.

A partir de agora, estão permitidos a realização de atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo; abertura de cinemas; e o funcionamento de feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê, parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca.

O procurador municipal Hernando Fernandes declarou que a liberação não deve ser vista pela população como um momento para relaxar nas medidas de combate ao coronavírus.

“É importante destacar que essa flexibilização não significa fim da pandemia. Eu acho que é até o contrário. É um momento de retomada da economia, como diz o [plano] Minas Consciente. As restrições que nós estávamos seguindo, elas permanecem nesse decreto”, analisou em entrevista a uma rádio local nesta sexta-feira.

Fernandes explica ainda as aglomerações continuam proibidas. “Aglomerar está proibido. É motivo de multa e cassação do alvará, com ações constantes da Prefeitura e da Polícia. É preciso continuar mantendo o distanciamento de dois metros, a higienização das mãos e o uso de máscara. Isso, aliás, é imprescindível, tanto para os colaboradores e empresários quanto para os clientes”, ressaltou.

Conter a reunião de pessoas tem sido o maior desafio da Polícia. Em São José da Varginha, uma festa em um sítio reuniu mais de 300 pessoas em meio à pandemia de coronavírus. O comandante da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, tenente-coronel Geraldo Elias, pede que as pessoas relatem essas aglomerações para os agentes de segurança.

“Quando a gente recebe esse tipo de denúncia, a gente desloca uma viatura para o local e, identificado o responsável pelo evento, ele é preso. O principal interessado deve ser o cidadão de bem. A denúncia pode ser feita de forma anônima”.

Os números a respeito da pandemia têm sido favoráveis nas duas últimas semanas na cidade. Nas duas últimas semanas o número de novos casos confirmados vem caindo, assim como o de óbitos.

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, emitido nesta sexta-feira (18), há 481 casos confirmados de COVID-19, sendo que 449 já se encontram curados, cinco em internação e 16 em acompanhamento domiciliar. A cidade registra também 11 óbitos.

No dia 11, uma semana atrás, o município possuía 448 casos confirmados de coronavírus. Então, entre o dia 11 e esta sexta foram registrados 33 novos casos positivos da doença. O número de mortes já se encontrava em 11.

No dia 4, eram 411 casos confirmados de COVID-19 e nove óbitos. Nesta semana entre os dias 4 e 11 foram confirmados 37 novos positivados e duas mortes.

Para o procurador do município, a ida para a onda verde da Macrorregião Oeste se deve muito aos avanços de Pará de Minas no combate à pandemia.

“Temos que festejar porque nós seguimos corretamente todos os procedimentos necessários para chegarmos no ponto que estamos hoje. Pará de Minas contribuiu muito para que a Macrorregião Oeste fosse considerada verde. Para isso foram necessárias inúmeras situações, tanto a queda dos casos como a estrutura de saúde, que Pará de Minas tem.”

