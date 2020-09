COVID-19: número de casos suspeitos em Sete Lagoas cai quase 30%

UPA é a única unidade de saúde do município que não tem pacientes internados com COVID-19 (foto: PMSL/Divulgação)

Em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, alguns índices em relação ao COVID-19 vêm baixando nas últimas semanas. De acordo com o boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta sexta-feira (18), houve uma redução de 29% na quantidade de pessoas que estão em monitoramento. A comparação foi realizada entre as duas últimas semanas.





Nesta sexta, 747 casos suspeitos da doença estão sendo monitorados pelas equipes da Secretaria municipal de Saúde. Sete dias atrás, 1.053 pessoas com sintomas gripais eram acompanhadas. Já são 8.100 casos suspeitos descartados por exames, desde março, e 1.380 pessoas que tiveram o monitoramento concluído.









Das atuais internações, 19 já testaram positivo para COVID-19, dos quais 14 são de Sete Lagoas, dois tiveram resultado negativo e quatro aguardam resultado de exames.





Ocupação de UTI volta a subir

Entre os 25 pacientes hospitalizados, são 11 em leitos de enfermaria. Dos 14 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são dez por pessoas de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, um de Capim Branco e um do Estado do Tocantins.





A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com COVID-19 na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, voltou a subir e nesta sexta-feira ficou em 23%.





Três dias atrás, dos 61 leitos de UTI para doentes com coronavírus existentes na cidade, oito estavam ocupados, um índice de ocupação de 13%. No dia 1º de setembro, a ocupação dos leitos de UTI para tratamento de coronavírus estava em 30%. Em 12 de agosto o percentual era de 25% e no dia 4 de agosto, de 28%.





Novos casos

Segundo o boletim epidemiológico municipal desta sexta, 35 novos casos de COVID-19 foram registrados em Sete Lagoas, sendo 21 mulheres e 14 homens, o que eleva o número de positivados a 2.319 desde o início da pandemia. Entre eles, 88 pessoas estão em isolamento domiciliar e 2.176 se encontram curadas, o que corresponde a 93,8% dos infectados. A cidade segue com 41 óbitos desde o início da pandemia, com uma taxa de letalidade de 1,76%.

São três internações no Hospital Municipal (dois em UTI), 21 no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre os pacientes do SUS, são oito em enfermaria e nove em UTI) e um paciente internado no Hospital da Unimed em UTI. Não há pacientes com COVID-19 na UPA. A taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivo para pacientes com coronavírus do SUS em Sete Lagoas hoje é de 23,9%.