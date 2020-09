Bares e restaurantes poderão funcionar todos os dias e shows são permitidos; entenda

Em decreto anterior, bares só podiam abrir de sexta a domingo (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press)



A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (18) a ampliação do horário de funcionamento para os bares e restaurantes na capital. O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, adiantou que a portaria que será publicada amanhã no Diário Oficial do Município permite a reabertura de segunda a domingo, das 11h às 22h.









Outra conquista do setor é a liberação para apresentação de música ao vivo nesses estabelecimentos. No entanto, o show deve ser separado da plateia com proteção de acrílico. Antes, essa atividade era proibida pela prefeitura sob a justificativa de ser propício a causar aglomerações.

Indicadores Usado pela prefeitura para direcionar as medidas de flexibilização da economia, os indicadores continuam na cor verde, o que significa que a cidade tem mantido os cuidados necessários para o controle da doença respiratória.



Se comparado o boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela PBH diariamente, o número médio de transmissão por infectado nessa quinta-feira (17) subiu pouco em relação ao dado que quarta (16): de 0,95 para 0,97.





Já a ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) subiu ligeiramente de 44,4% para 44,7%. As enfermarias, porém, tiveram queda na utilização, de 39,2% para 37,7%.





Casos em BH

De acordo com o boletim mais recente, a cidade registrou seis mortes por coronavírus e 349 casos em 24 horas. O total de óbitos na capital mineira desde março é de 1.152 e o número de pessoas infectadas alcança 35.113.





Os indicadores estão controlados em BH, que tem 44,7% dos leitos dedicados a pacientes em tratamento para COVID-19 ocupados na rede pública, índice que vem se mantendo no mesmo patamar durante a semana – o total de equipamentos é de 741. Com relação aos leitos de enfermaria, o percentual cai para 37,7% dos 1.713 disponíveis.

Quando são considerados os leitos públicos e da rede suplementar, a taxa de ocupação alcança 49,5%, num total de 669 leitos. A porcentagem de enfermarias em uso em hospitais privados e públicos é de 42,8% (a capacidade é de 1.506).