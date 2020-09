Prefeitura divulga regras para atividades coletivas em academias de BH

Além da higienização constante de mãos e a recomendação para não tocar nariz e boca e cobri-los ao espirrar ou tossir, a PBH também determinou uma distância mínima de dois metros de qualquer pessoa durante as atividades. Cada aluno deve portar sua garrafa para hidratação. Também é aconselhado prender os cabelos. A utilização de máscara durante a permanência é obrigatória. Ao fim dos exercícios, os frequentadores terão de ser liberados em fila, respeitando o distanciamento mínimo.

Em relação a acompanhantes, está permitida a entrada de um responsável por aluno menor de idade ou acompanhante de idosos ou pessoas com deficiência. Os tutores deverão se responsabilizar pela higienização dos objetos de quem elas estão supervisionando. O texto também diz que atividades individuais e coletivas, como boxe e karatê, só poderão ser oferecidas em locais arejados e que possibilitem o distanciamento mínimo entre as pessoas

Em atividades de corrida, por exemplo, cada praticante deve ser manter distante por 10 metros uns dos outros. Já para exercícios aquáticos, a distância tem de ser de dois metros, limitando duas pessoas por raia em caso de treinamento. Antes e depois dos exercícios, os praticantes só poderão circular pelas áreas comuns dos estabelecimentos de chinelo.

Há, também, regras a serem seguidas por profissionais autônomos de educação física que atuam em ambientes abertos. Eles terão de garantir uma distância mínima de cinco metros entre os alunos e vão ter que adaptar as aulas para que não haja contato físico entre as pessoas, evitando de organizar exercícios em duplas, trios ou grupos, desde que o distanciamento mínimo possa ser garantido.

Caso algum aluno apresente sintomas de COVID-19, como tosse, febre e dificuldade para respirar, o profissional autônomo terá que orientar o aluno a procurar uma unidade de saúde mais próxima.